Согласно данным одного из кадровых порталов, высокие заработки доступны не только профессионалам с высшим образованием.

В Украине зарплата около 100 тыс. грн предлагается не только руководителям, но и работникам, владеющим иностранными языками, некоторым менеджерам по продажам, успешным риэлторам и военным. На сайтах с объявлениями можно найти около 400 вакансий с такой заработной платой или выше.

Согласно данным одного из кадровых порталов, высокие заработки доступны не только профессионалам с высшим образованием. К примеру, водитель-экспедитор с собственным автомобилем может получать от 81 до 119 тыс. грн в месяц.

Риелторы с определенной подготовкой могут зарабатывать до 130 тыс. грн в месяц, причем размер зарплаты часто зависит от результатов работы, поскольку большинство риелторов получают комиссию по сделкам.

Sales или Retention manager может получать от 80 до 200 тыс. грн, при условии владения польским языком. Основные обязанности включают работу с "горячей" базой клиентов, консультации по услугам и продуктам компании на польском языке.

Саперы получают около 100 тыс. грн и занимаются следующими задачами: проведение подкопов и рытье траншей для приближения к противнику; создание фортификационных сооружений; поиск и обезвреживание мин и снарядов; организация проходов в минно-взрывных зонах; создание специальных переправ для военных и техники; минирование и подрыв объектов для блокировки движения противника; наладка наземных инженерных линий и коммуникаций; ликвидация взрывоопасных предметов

Директор строительного отдела получает зарплату до 100 тыс. грн. В его обязанности входит управление проектами от их старта до завершения, контроль за качеством и своевременностью выполнения работ, координация с работниками других подразделений компании, а также обеспечение выполнения проектов в соответствии с установленным бюджетом, сроками и стандартами качества.

Источник: OBOZ.UA

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