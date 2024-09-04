Сначала планируется обучить 100 женщин, которые после завершения курсов получат квалификацию.

В Украине стартовал пилотный проект подготовки женщин к работе водителями грузовиков, чтобы расширить их профессиональные возможности в сфере перевозок. Проект включает 4 города: Киев, Тернополь, Ровно и Хмельницкий, и подать заявку на обучение можно онлайн. Уже сейчас в описаниях многих вакансий для водителей-международников не указывается пол претендента, свидетельствующий о растущем равенстве в профессии.

О программе сообщили в Мининфраструктуры.

Сначала планируется обучить 100 женщин, которые после завершения курсов получат квалификацию и водительское удостоверение категорий:

"С" – для управления грузовыми автомобилями с массой более 7,5 тонн;

"СЕ" – для управления грузовиками с массой более 7,5 тонн, которые могут буксировать прицепы весом более 750 кг. Эта категория необходима для дальнобойщиков.

"Пилотный проект направлен на повышение гендерного равенства в профессии и удовлетворение потребностей рынка труда в водителях-дальнобойщиках из-за привлечения женщин", - говорится в сообщении.

Расходы на оплату обучения возмещаются за счет проекта. В то же время, проект не возмещает расходы на: проезд и проживание участниц во время практического обучения.

Требования к участию в проекте:

Действительное водительское удостоверение категории "В" (для управления легковыми авто массой до 3,5 тонны) или категории "С".

Практический опыт вождения более 3 лет (категория "В").

Наличие медицинской справки формы 083-О.

Опыт вождения более 3 лет по указанным категориям.

Готовность пройти переквалификацию для дальнейшего трудоустройства.

Срок обучения

Для получения категории "С" общий срок обучения составляет от 1,5 до 2 месяцев, включающий:

Теоретическая подготовка : 7 недель (34 часа теоретического обучения по правилам дорожного движения и 8 часов домедицинской подготовки).

: 7 недель (34 часа теоретического обучения по правилам дорожного движения и 8 часов домедицинской подготовки). Практическую подготовку : 3-5 недель (26 часов практических занятий).

Для получения категории "СЭ" обучение также длится от 1,5 до 2 месяцев, и включает:

Теоретическая подготовка : 7 недель (29 часов теоретического обучения по правилам дорожного движения и 8 часов домедицинской подготовки).

: 7 недель (29 часов теоретического обучения по правилам дорожного движения и 8 часов домедицинской подготовки). Практическую подготовку : около 3 недель (15 часов практических занятий).

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