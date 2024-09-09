ПриватБанк снизил тарифы для бизнес-клиентов на услугу "Оплата частями", предлагая более выгодные условия для предпринимателей, продающих товары и услуги в рассрочку.

ПриватБанк обновил тарифы для бизнес-клиентов, пользующихся услугой "Оплата частями". Теперь пониженные ставки действуют для предпринимателей и корпоративных клиентов, предлагающих товары и услуги в рассрочку.

Об этом сообщила пресс-служба банка в Telegram.

Новые условия, направленные на привлечение большего количества клиентов, будут действовать с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.

Как отметил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко, новые тарифы помогут как физическим, так и интернет-магазинам удержать клиентов. "Оплата частями" позволяет увеличить объемы продаж благодаря возможности разделить оплату на несколько частей, что делает покупки более удобными для клиентов.

Подключить сервис можно через POS-терминалы, порталы, социальные сети и торговые площадки. Для тех, кто не пользуется кассовыми аппаратами или интернетом, предусмотрена возможность выставлять счета через личные кабинеты, Telegram-бот, Приват24 или с помощью QR-кода.

Банк рекомендует бизнесу сообщать клиентам о возможности воспользоваться "Оплатой по частям" через ценники и рекламу.

Ранее Politeka также писала о том, что некоторые пенсионеры будут получать 8 тысяч гривен в месяц. Для этого следует обратиться в ПФУ.

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