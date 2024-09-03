В Україні встановлено мінімальний розмір пенсійних виплат, який може бути збільшено в залежності від індивідуальних обставин, таких як стан здоров'я пенсіонера. Про це інформують у ПФУ.
Пенсіонери, які постраждали від аварії на ЧАЕС, отримують підвищені пенсії відповідно до свого статусу. Мінімальний розмір пенсій для таких осіб визначено наступним чином:
- Для осіб з I групою інвалідності – не менше 8 187,48 гривень;
- Для осіб з II групою інвалідності – не менше 6 549,98 гривень;
- Для осіб з III групою інвалідності – не менше 5 048,95 гривень;
- Для дітей з інвалідністю – не менше 5 048,95 гривень.
Громадяни, які мають статус ліквідатора аварії, отримують ще більші виплати:
- Особи з I групою інвалідності – не менше 100% середньої зарплати в Україні, що становить 13 376,21 гривні;
- Особи з II групою інвалідності – 80% від середньої зарплати, тобто 10 700,97 гривні;
- Особи з III групою інвалідності – 60% від середньої зарплати, тобто 8 025,73 гривні.
Раніше Politeka також писала про те, що у відповідності до Закону України №646-IX від 02.06.2020 року, деякі пенсіонери в Україні можуть отримувати доплату до пенсії у сумі 944 гривні. Щоб мати можливість отримувати таку допомогу, потрібно відповідати певним умовам та звернутися до ПФУ.
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