В Україні визначено нові мінімальні пенсійні виплати для постраждалих від аварії на ЧАЕС, зокрема, для осіб з I групою інвалідності пенсія становитиме не менше 8 187,48 гривень.

В Україні встановлено мінімальний розмір пенсійних виплат, який може бути збільшено в залежності від індивідуальних обставин, таких як стан здоров'я пенсіонера. Про це інформують у ПФУ.

Пенсіонери, які постраждали від аварії на ЧАЕС, отримують підвищені пенсії відповідно до свого статусу. Мінімальний розмір пенсій для таких осіб визначено наступним чином:

Для осіб з I групою інвалідності – не менше 8 187,48 гривень;

Для осіб з II групою інвалідності – не менше 6 549,98 гривень;

Для осіб з III групою інвалідності – не менше 5 048,95 гривень;

Для дітей з інвалідністю – не менше 5 048,95 гривень.

Громадяни, які мають статус ліквідатора аварії, отримують ще більші виплати:

Особи з I групою інвалідності – не менше 100% середньої зарплати в Україні, що становить 13 376,21 гривні;

Особи з II групою інвалідності – 80% від середньої зарплати, тобто 10 700,97 гривні;

Особи з III групою інвалідності – 60% від середньої зарплати, тобто 8 025,73 гривні.

Раніше Politeka також писала про те, що у відповідності до Закону України №646-IX від 02.06.2020 року, деякі пенсіонери в Україні можуть отримувати доплату до пенсії у сумі 944 гривні. Щоб мати можливість отримувати таку допомогу, потрібно відповідати певним умовам та звернутися до ПФУ.

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