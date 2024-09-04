Дожди и грозовые ливни пройдут 4 сентября в южной части Украины.
Прохладно в этот день будет в Одесской, Днепропетровщине, где-то днем местами даже +22+25 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
На востоке, севере страны и юго-западе температура воздуха днем будет +30 градусов, в Одесской и Днепропетровщине местами будет около +22...+25.
На юге прогнозируются грозовые ливни, вечером будет дождь также в некоторых регионах центральной Украины.
Во второй половине дня дожди могут дойти до Черкасщины, Днепропетровщины, Полтавщины.
4 сентября в Киеве облачно, без осадков, во Львове ясно, дождей не ожидается. В Харькове солнца будет мало из-за облаков, без осадков.
В Одессе облака затянут небо в середине дня и будут оставаться до вечера, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +25 днем и +20 ночью, во Львове +28 днем и +17 ночью, в Харькове +29 днем и +20 ночью, в Одессе +28 днем и +22 ночью.
Известный синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует 4 сентября неустойчивую погоду с осадками в центральных и южных регионах и Винницкой области.
Ожидаются сильные ливни с грозами, в остальных областях страны будет преобладать сухая погода.
Ветер будет юго-восточным, 7-12 м/с, температура воздуха ночью прогнозируется на уровне +17...+22°С, а днем +27...+32°С.
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