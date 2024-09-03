Впродовж вересня переважатиме тепла погода з поступовим зниженням температури у другій половині місяця. Синоптик Ігор Кібальчич попередив про погоду, яка очікує українців у вересні.

Синоптик уточнив, що згідно з прогнозами різних моделей, синоптичні умови в Атлантико-Європейському секторі сприятимуть збереженню літньої погоди в перші дні вересня. Отже, в перші 9-11 днів вересня переважатиме сонячна та суха погода без значних опадів. Однак у південних регіонах України та в Криму передбачаються дощі через атмосферні фронти та циклонічну активність над Чорним морем.

Ігор Кібальчич стверджує, що метеорологічна осінь, ймовірно, розпочнеться не раніше третьої декади вересня.

Так, у південних регіонах України та в Криму літня погода, скоріше за все, триватиме до кінця місяця. Середньомісячна температура повітря в більшості областей України очікується в межах +14 ... +20 °C, а в Карпатах — +13 ... +14 °C. Це на 1,5 - 2,5 °C вище за середні багаторічні показники. Перші заморозки, ймовірно, відбудуться в третій декаді вересня, переважно у північно-західних областях країни та в Карпатах.

З 14 по 16 вересня очікуються помітні зміни в атмосферних процесах. У цей період розвиватиметься циклонічна активність над північно-західною та центральною Європою, яка згодом пошириться на схід. Це призведе до значного зниження температури в Україні, яка наблизиться до кліматичної норми. Зниження температури супроводжуватиметься опадами, проте вони будуть невеликими, що не суттєво покращить ситуацію з посухою.

Джерело: Meteoprog.com

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