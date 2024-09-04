В Киевстаре в День знаний рассказали о курсах без дополнительной платы.

Об этом стало известно на официальной странице Киевстара в Фейсбуке.

"День знаний подкрался неожиданно… Но мы подготовились. Ловите подборку курсов и программ без дополнительной платы на иностранные языки, современные профессии и другие полезные материалы. Пополните свой багаж знаниями на Киевстар ТВ", - говорится в сообщении Киевстар.

Однако у абонентов Киевстар оказались проблемы, которыми они решили поделиться в комментариях:

"Почему подняли тариф с 1 сентября вдвое? Было у бабушки 75 грн а стало 150 грн? Ей не нужен интернет у нее кнопочный телефон и наполнение дополнительные ГБ тоже не нужны, сделайте хотя бы 100 грн зачем поднимать вдвое, пенсии им вдвое никто не поднимает !",

"Очень плохое качество связи!!! Тариф поднимается, связь ухудшается, не говоря уже об интернете. Эти проблемы давно и не в зависимости от отключения света",

"Киевстар а почему нет ничего бесплатно в тарифах ни безлимит на мессенджеры нашим детям требуется поддержка во время обучения ни вайбер ни телеграмм и другие нет есть безлим на соцсети видео ничего за все снимает когда будут Новые тарифы у других включен безлимит на важное".

В Киевстар ответили:

"стоимость тарифа LOVE UA База выросла вдвое, поскольку его цена была ниже рыночной. И даже при повышении, это предложение остается одним из самых низких на рынке".

"рост стоимости произошел во многих тарифах, чтобы проверить акционные предложения по номеру, авторизируйтесь по нему в частных сообщениях"

"Мы до последнего надеялись избежать пересмотра цен в некоторых тарифах. Но без этого в 2024 году нам будет сложнее снабжать украинцев надежной связью, расширять покрытие сети и инвестировать в устойчивость и стабильность ее работы".

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