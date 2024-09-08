Киевстар сообщил о полезном и бесплатном приложении, но нарвался на критику.

Об этом стало известно на официальной странице Киевстара в Фейсбуке.

Под публикацией абоненты Киевстар оставили немало жалоб на плохую связь:

"При отключении света не работает интернет! У маленьких операторов работает, а у Киевстар нет. Всем домом будем отказаться от интернета Киевстар. Это ужасный сервис!!! Ваши операторы не отвечают на звонки, ничего не знают, ничего не могут сказать…" ,

"Лучше сделали покрытие хорошее скорость Житомирская область село романовка брусиловский район третий день проблемы с интернетом скорости нет то есть то нет вы можете сделать нормальный интернет вышка в деревне стоит",

"Мобильный Интернет вообще не работает надо бегать по полям, лесам чтобы поймать 20 км от города",

"Скажите пожалуйста когда будет у вас нормально интернет работать? Есть ли свет или нет, интернет это УЖАС".

Появился ответ Киевстар:

"Досадно, что у вас сложилось негативное впечатление. Чтобы решить эту проблему, Киевстар устанавливает и обновляет источники бесперебойного питания для работы Домашнего Интернета. Это позволяет обеспечить интернетом более 23 тысяч многоквартирных домов во время отключений электроэнергии. По состоянию на июнь 2024 года установлено 50 тыс. человек. источников бесперебойного питания для поддержки работы услуги «Домашний Интернет».

Напишите нам в частные сообщения страницы, передадим заявку для установки по вашему адресу", - написал Киевстар.

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