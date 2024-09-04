Мы как никогда близки к осени, которая официально начинается с сезона Весов 22 сентября, можно с уверенностью сказать, что настало время перемен.

Это подводит нас к астрологическому прогнозу на сентябрь 2024 года. Нам предстоит столкнуться со множеством интригующих транзитов, включая несколько ретроградных внешних планет.

10 дат в сентябре 2024 года, которые принесут значительные перемены:

1. 1 сентября: ретроградный Плутон входит в Козерог.

2. 1 сентября: начинается ретроградный Уран в Тельце.

3. 2 сентября: Новолуние в Деве

4. 4 сентября: Марс входит в Рак.

Начало сентября, похоже, действительно имеет ужасно много астрологических транзитов, сгруппированных вокруг него. К счастью, 4 сентября — это долгожданное изменение с Марсом, входящим в Рак. Распространенное мнение заставит вас думать, что Марс плохо себя чувствует в водном знаке (за исключением Скорпиона), но правда в том, что ничто не может помешать Марсу выразить свою энергию, уверенность и завоевательную натуру. Стихия только направляет это через свою уникальную природу.

5. 8 сентября: Паллада снова входит в Стрелец.

Паллада в Стрельце — это мощная комбинация. Она благословит коллектив способностью видеть далеко в будущее, держаться за большие мечты, которые выходят за рамки границ, и разжигать внутренний огонь блестящими стратегиями, которые позволяют таким мечтам сбываться. Поэтому убедитесь, что вы знаете, чего хотите. Когда вы мечтаете по-крупному и зацикливаетесь на этом, Паллада благословит ваш путь вперед.

6. 9 сентября: Меркурий входит в Деву.

Доверяйте своему интеллекту, но заземляйтесь, чтобы вы могли наслаждаться лучшим из обоих миров — яростным воображением, которое касается того, что возможно, и того, что нужно создать, чтобы невозможное стало реальностью. Не исключайте ничего, пока не будете уверены, что это невозможно. Чаще всего вы поймете, что вам нужно просто думать немного более креативно или искать больше информации. Хорошие времена впереди!

7. 17 сентября: Полнолуние, частичное лунное затмение в Рыбах.

Существует огромная вероятность того, что за один-два дня до или после этого затмения может произойти нечто, способное изменить жизнь, особенно в вопросах, которые затрагивают большие слои человечества, будь то политические, социологические или биологические.

8. 22 сентября: начинается сезон Весов.

Вы собираетесь увлечься праздниками? Или оставите охоту за тыквами на более позднее время года? Сезон Весов — это определенно время для общения и новых друзей. Так что выходите из зоны комфорта и позвольте миру ослепить вас!

9. 22 сентября: Венера входит в Скорпион.

Желание быть более шокирующим или резким в романтике внезапно взлетит в коллективе. Но с другой стороны, на это время запланировано много фильмов, которые сильно на это упираются. Так что, возможно, это обратная связь резкости, которая будет задействована снова и снова!

10. 26 сентября: Меркурий входит в Весы.

Меркурий в Весах определенно более общительный Меркурий и готов развлекать и развлекаться в равной степени. Плюс, это мощный транзит для проявлений, потому что Весы, как кардинальный воздушный знак, могут сотрудничать с быстротой Меркурия, чтобы поднять желания каждого выше в эфир, чем обычно. Так что убедитесь, что то, чего вы хотите, действительно то, чего вы хотите. Меркурий в Весах значительно облегчит воплощение этого в жизнь!

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