Узнайте, когда лучше собирать урожай картофеля, чтобы он оставался свежим и хранился долго.

Сезон сбора урожая картофеля уже начался, и важно знать, когда лучше собирать урожай картофеля, чтобы он хранился долго и не портился. Редакция сайта "Хорошие новости" подготовила вам полезные советы, когда именно стоит собирать урожай картофеля.

Эксперты объяснили, когда оптимально проводить сбор урожая картофеля. В Украине этот овощ всегда был популярным, настоящим вторым хлебом. Чтобы клубни оставались здоровыми и не гнили зимой, нужно знать, когда собирать урожай картофеля и как это делать. Первое, что следует проверить перед сбором – это зрелость картофеля: ботва должна подсохнуть, а кожица клубней стать крепкой. Это обычно происходит примерно через 60 дней после появления всходов.

Относительно вопроса, нужно ли удалять ботву перед тем, как собирать урожай картофеля, ответ однозначен: не стоит. Покидая зеленую часть, вы сможете легче найти кусты и избежать распространения болезней и вредителей по участку. Удаление ботвы может также способствовать распространению грибковых инфекций на новую территорию. Некоторые виды патогенных грибов способны перезимовать в почве и проявиться весной, поэтому лучше избегать лишних рисков, когда вы собираете урожай картофеля.

Важно и правильное время для того, чтобы собирать урожай картофеля. Кроме погодных условий, следует учитывать также влияние Луны на рост растений. В нисходящей фазе Луны соки концентрируются в корнях, что делает клубни крепче и уменьшает риск их прорастания. На восходящую Луну картофель может быстрее прорастать, что негативно повлияет на его качество и хранение.

В сентябре самыми благоприятными днями, чтобы собирать урожай картофеля, являются 6, 11, 15-21, 23-26 и 29 числа. В эти дни, учитывая все эти факторы, вы сможете собрать урожай картофеля, который останется здоровым и будет хорошо сохраняться до следующего сезона.

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