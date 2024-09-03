Пока сезон овощей, обязательно попробуйте баклажаны по-корейски, готовится эта закуска очень просто, а получается невероятно вкусной и пикантной.

Баклажаны по-корейски – это очень популярная и вкусная закуска, но попробуйте приготовить их по этому рецепту, получится просто невероятная вкуснятина.

Рецептом поделилась автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина. Чтобы приготовить баклажаны по-корейски, нам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

перцы сладкие – 2 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 3 зуб.

петрушка или кинза – маленький пучок

кунжут – 2 ст.л.

перец чили – 1 шт.

Кроме того, для заправки берем:

растительное масло – 2 ст.л.

уксум (рисовый или другой) - 2 ст.л.

мед – 1 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

перец черный молотый – 0,5 ч.л.

кориандр молотый – 1 ч.л.

Баклажаны нарезаем брусочками длиной 4-6 см, подсаливаем, а через 10 минут бумажным полотенцем убираем с них лишнюю влагу.

Выкладываем нарезанные баклажаны на противень, застеленный пергаментом, немного сбрызгиваем растительным маслом и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Или по желанию можете пожарить их на сковороде.

Тем временем нарезаем овощи: лук – четвертькольцами, перец – соломкой, петрушку – мелко, морковь натираем на терке для моркови по-корейски, а чеснок выжимаем через пресс.

Чтобы приготовить заправку, просто смешиваем растительное масло с уксусом, медом, соевым соусом, перцем и кориандром до однородной эмульсии.

Когда баклажаны охладятся, смешиваем все овощи, добавляем кунжут, заправку, хорошо все перемешиваем и оставляем баклажаны по-корейски мариноваться минимум на два часа.

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