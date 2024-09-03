Баклажаны по-корейски – это очень популярная и вкусная закуска, но попробуйте приготовить их по этому рецепту, получится просто невероятная вкуснятина.
Рецептом поделилась автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина. Чтобы приготовить баклажаны по-корейски, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт.
- перцы сладкие – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 3 зуб.
- петрушка или кинза – маленький пучок
- кунжут – 2 ст.л.
- перец чили – 1 шт.
Кроме того, для заправки берем:
- растительное масло – 2 ст.л.
- уксум (рисовый или другой) - 2 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- кориандр молотый – 1 ч.л.
Баклажаны нарезаем брусочками длиной 4-6 см, подсаливаем, а через 10 минут бумажным полотенцем убираем с них лишнюю влагу.
Выкладываем нарезанные баклажаны на противень, застеленный пергаментом, немного сбрызгиваем растительным маслом и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Или по желанию можете пожарить их на сковороде.
Тем временем нарезаем овощи: лук – четвертькольцами, перец – соломкой, петрушку – мелко, морковь натираем на терке для моркови по-корейски, а чеснок выжимаем через пресс.
Чтобы приготовить заправку, просто смешиваем растительное масло с уксусом, медом, соевым соусом, перцем и кориандром до однородной эмульсии.
Когда баклажаны охладятся, смешиваем все овощи, добавляем кунжут, заправку, хорошо все перемешиваем и оставляем баклажаны по-корейски мариноваться минимум на два часа.
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