Панцанелла – это популярный итальянский салат родом из Тосканы, главными ингредиентами которого являются вкусные помидоры и черствый хлеб.
Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить салат панценелла дома. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:
- помидоры – 800 г (вкуснее, если взять несколько разных сортов)
- лук крымский или шалот – 1 шт.
- хлеб вчерашний – 300 г
- чеснок - 3 зубчика
- немного растительного масла для гренок
Для соуса:
- сок, который стечет с помидоров
- уксус (винный или бальзамический) – 1 ст.л.
- оливковое масло extra virgin – 2-3 ст.л.
- соль – по вкусу
- базилик
Помидоры нарезаем произвольными кусочками, подсаливаем и оставляем на 15 минут, чтобы они выпустили сок.
Тем временем готовим гренки. Хлеб или нарезаем, или просто рвём на куски, добавляем измельченный чеснок, немного растительного масла, перемешиваем и запекаем при 180 градусах примерно 20 минут.
Лук нарезаем перьями.
Чтобы приготовить соус, помидоры отбрасываем на сито, к соку, который стечет, добавляем уксус и растительное масло по вкусу.
Смешиваем нарезанные помидоры с соусом, добавляем лук, гренки и листики базилика. Оставляем салат постоять примерно пол часа, чтобы гренки впитали в себя соус – и можно наслаждаться.
"Советую добавить моцареллу или буррату, так салат будет еще вкуснее и нежнее. Еще в него добавляют маслины, анчоусы, огурец или курицу. Но советую для начала попробовать базу", – отметила шеф-повар.
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