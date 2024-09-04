Этот вкуснейший итальянский салат часто подают в ресторанах, но на самом деле его очень просто и быстро можно приготовить дома, из доступных ингредиентов.

Панцанелла – это популярный итальянский салат родом из Тосканы, главными ингредиентами которого являются вкусные помидоры и черствый хлеб.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить салат панценелла дома. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:

помидоры – 800 г (вкуснее, если взять несколько разных сортов)

лук крымский или шалот – 1 шт.

хлеб вчерашний – 300 г

чеснок - 3 зубчика

немного растительного масла для гренок

Для соуса:

сок, который стечет с помидоров

уксус (винный или бальзамический) – 1 ст.л.

оливковое масло extra virgin – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

базилик

Помидоры нарезаем произвольными кусочками, подсаливаем и оставляем на 15 минут, чтобы они выпустили сок.

Тем временем готовим гренки. Хлеб или нарезаем, или просто рвём на куски, добавляем измельченный чеснок, немного растительного масла, перемешиваем и запекаем при 180 градусах примерно 20 минут.

Лук нарезаем перьями.

Чтобы приготовить соус, помидоры отбрасываем на сито, к соку, который стечет, добавляем уксус и растительное масло по вкусу.

Смешиваем нарезанные помидоры с соусом, добавляем лук, гренки и листики базилика. Оставляем салат постоять примерно пол часа, чтобы гренки впитали в себя соус – и можно наслаждаться.

"Советую добавить моцареллу или буррату, так салат будет еще вкуснее и нежнее. Еще в него добавляют маслины, анчоусы, огурец или курицу. Но советую для начала попробовать базу", – отметила шеф-повар.

Последние новости Украины:

Маринованные помидоры без кожуры: гениальный рецепт от победителя "Мастер Шеф".

Рецепт идеального плова от звезды "Мастер Шеф": всегда вкусный и рассыпчатый.

Быстрые маринованные кабачки: рецепт вкусной закуски за считанные минуты.