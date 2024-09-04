Деруны – вкусное и питательное блюдо, но их можно сделать еще вкуснее и полезнее, если добавить к картошке куриное филе.

Картофельные деруны с курицей или рубленые куриные котлеты с картошкой – можно называть это блюдо, как больше нравится, но это очень просто и очень вкусно.

Рецептом поделилась украинская кулинарная блогерка Наталья Жук. Чтобы приготовить картофельно-куриные деруны нам понадобятся:

картофель – 2-3 шт. среднего размера

филе куриное – 400-450 г

лук репчатый – 1 шт.

яйца – 1-2 шт.

соль – 1 ч.л.

перец черный молотый – 1/4 ч.л.

чеснок сушеный – 1/2 ч.л.

мука – 2-3 ст.л.

растительное масло для жарки

Картошку чистим, натираем на крупной терке и складываем в миску. Куриное филе нарезаем мелкими кусочками и добавляем к картошке. Добавляем лук, нарезанный мелкими кубиками.

Также выбиваем в картофельно-мясную массу яйца – или два маленьких, или одно большое, добавляем соль и молотый черный перец, пол чайной ложки сушеного чеснока, а также две столовые ложки муки. Перемешиваем все до однородности.

Жарим драники на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне, выкладывая массу на сковородку с помощью столовой ложки. Жарим примерно 10 минут с одной стороны, затем переворачиваем и жарим еще 10 минут с другой стороны.

За это время драники с курицей хорошо прожарятся, но при этом останутся сочными внутри.

"Выкладываем на тарелку и смакуем в удовольствие", – добавила кулинар.

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