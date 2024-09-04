Звезда шоу "Мастер Шеф" поделился рецептом идеального маринада для приготовления слабосоленого лосося и оригинальной идеей для бутербродов с рыбкой.

На своей странице в Instagram участник кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владислав Мицкевич показал, как вкусно замариновать красную рыбу.

Для маринада на 1 кг лосося звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

свекла – 1,5 шт.

капуста краснокочанная – 200 г

цедра апельсина – 10 г

цедра лимона – 10 г

цедра лайма – 5 г

апельсиновый сок – 50 г

сахар – 30 г

соль – 20 г

кориандр молотый – 5 г

петрушка - 10 г

укроп – 10 г

базилик – 10 г

оливковое масло – 20 г

Свеклу чистим и натираем на крупной терке. Краснокочанную капусту звезда "Мастер Шеф" также натирает на терке. Снимаем цедру апельсина, лимона и лайма.

В миске смешиваем свеклу, капусту, цедру, добавляем апельсиновый сок, сахар, соль, молотый кориандр, листики петрушки, укропа, базилика и оливковое масло. Немножко отжимаем свеклу и капусту, чтобы они пустили сок.

В миску с маринадом кладем кусок филе лосося и закапываем его под свекольную смесь. Чтобы рыба промариновалась, по словам звезды "Мастер Шеф", будет достаточно двух-трех часов.

Замаринованную рыбу достаем из маринада, промываем и нарезаем на тонкие кусочки.

Для подачи "Мастер Шеф" Владислав Мицкевич обжаривает на смазанной растительным маслом сковороде хлеб, смазывает его сливочным хреном, добавляет огуречный тартар (огурец, нарезанный мелким кубиком + базилик + растительное масло + соль), сверху выкладывает кусочки маринованной рыбы и украшает брускетты микрогрином.

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