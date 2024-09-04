На своей странице в Instagram участник кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владислав Мицкевич показал, как вкусно замариновать красную рыбу.
Для маринада на 1 кг лосося звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- свекла – 1,5 шт.
- капуста краснокочанная – 200 г
- цедра апельсина – 10 г
- цедра лимона – 10 г
- цедра лайма – 5 г
- апельсиновый сок – 50 г
- сахар – 30 г
- соль – 20 г
- кориандр молотый – 5 г
- петрушка - 10 г
- укроп – 10 г
- базилик – 10 г
- оливковое масло – 20 г
Свеклу чистим и натираем на крупной терке. Краснокочанную капусту звезда "Мастер Шеф" также натирает на терке. Снимаем цедру апельсина, лимона и лайма.
В миске смешиваем свеклу, капусту, цедру, добавляем апельсиновый сок, сахар, соль, молотый кориандр, листики петрушки, укропа, базилика и оливковое масло. Немножко отжимаем свеклу и капусту, чтобы они пустили сок.
В миску с маринадом кладем кусок филе лосося и закапываем его под свекольную смесь. Чтобы рыба промариновалась, по словам звезды "Мастер Шеф", будет достаточно двух-трех часов.
Замаринованную рыбу достаем из маринада, промываем и нарезаем на тонкие кусочки.
Для подачи "Мастер Шеф" Владислав Мицкевич обжаривает на смазанной растительным маслом сковороде хлеб, смазывает его сливочным хреном, добавляет огуречный тартар (огурец, нарезанный мелким кубиком + базилик + растительное масло + соль), сверху выкладывает кусочки маринованной рыбы и украшает брускетты микрогрином.
Последние новости Украины:
Маринованные помидоры без кожуры: гениальный рецепт от победителя "Мастер Шеф".
Рецепт идеального плова от звезды "Мастер Шеф": всегда вкусный и рассыпчатый.
Быстрые маринованные кабачки: рецепт вкусной закуски за считанные минуты.