Согласно данным большого кадрового портала, средняя зарплата в Украине составляет около 19,8 тысячи, но части украинцев готовы платить больше.

В Украине зарплаты от 50 тыс. грн. доступны не только для лиц с высшим образованием, но и для квалифицированных рабочих.

По данным большого кадрового портала, средняя зарплата в Украине составляет около 19,8 тыс. грн. Однако зарплаты могут существенно варьироваться в зависимости от региона.

К примеру, в Киеве средняя зарплата достигает 26 тыс. грн, в то время как в Сумах она составляет около 15 тыс. грн.

В некоторых вакансиях зарплата может превышать 50 тыс. грн. К примеру, во Львове предлагают должность торгового представителя с водительскими правами и коммуникативными навыками, где максимальная зарплата может достигать 100 тыс. грн. Впрочем, эта сумма зависит от результатов продаж, поэтому в начале она может быть значительно меньше.

Начальник автопарка в службе такси может получать около 50 тысяч гривен в Киеве. Тем не менее, в объявлении об этой вакансии работодатель нарушил Кодекс законов о труде, указав требования по полу и возрасту (от 28 до 45 лет), что дискриминирует кандидатов младше 28 лет, старше 45 лет и женщин.

Эксперт по продаже недвижимости также может зарабатывать от 50 тыс. грн., причем уровень образования в требованиях не указан. Это означает, что компания может нанять любого кандидата, умеющего продавать недвижимость или быстро научиться этому.

Источник: OBOZ.UA

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