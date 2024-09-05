Кабмин запустил экспериментальный проект – реализацию Единой платформы ЖКУ. Цель новой системы - упорядочить жилищно-коммунальные услуги для украинцев, улучшить процессы, обеспечить более доступные сервисы и усовершенствовать учет потребителей. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.



"Пользователи будут иметь электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, ценах и тарифах, результатах рассмотрения своих обращений, а также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн", - уточнил он.

Шмигаль уточнил, что новая платформа будет интегрирована с другими системами, что обеспечит качественный информационный обмен. Премьер-министр выразил надежду на поддержку этого проекта со стороны многих общин. Кроме того, Единая платформа будет способствовать усилению контроля качества жилищно-коммунальных услуг для потребителей.

Напомним также, что Министерство финансов предлагает принять новый законопроект №9363, который ограничит регистрацию транспортных средств для украинцев с непогашенными долгами за коммунальные услуги. Законопроект предусматривает проверку лиц, желающих зарегистрировать автомобиль, в Едином реестре должников; если будет обнаружена непогашенная задолженность, регистрация будет невозможна.

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