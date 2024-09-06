Суперфиналистка "Мастер Шеф-13" Алена Московченко показала, как вкусно приготовить курицу, а также предложила идею оригинального гарнира вместо картошки, макарон и т.д.

Звезда тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алена Московченко поделилась рецептом невероятно вкусной и сочной курицы с абрикосами в качестве гарнира.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Алена Московченко берет следующие ингредиенты:

курица – тушка (примерно 2 кг)

лук (репчатый или шалот) – 1 кг

перец чили – 1 шт.

чеснок – 3 зуб.

имбирь – 5 см

лайм – 1 шт.

сливочное масло + растительное масло для жарки

абрикосы – 500 г

соль, перец, сахар – по вкусу

мука – 1 ст.л.

шалфей – 3 веточки

Курицу разбираем на куски. Из абрикосов удаляем косточки. Перец чили, чеснок и имбирь мелко нарезаем. Лук чистим, шалот оставляем целым, а репчатый разрезаем на несколько кусков – он будет "подушкой" для курицы, а также основой соуса.

На смеси сливочного и растительного масла звезда "Мастер Шеф" обжаривает курицу со всех сторон до золотистости. Во время жарки подсаливаем ее с каждой стороны.

Посуду для запекания лучше брать с крышкой, или потом плотно заворачиваем ее фольгой. На дно формы "Мастер Шеф" Алена Московченко выкладывает лук, а на него обжаренные куски курицы.

На той же сковороде, где жарили курицу, сейчас обжариваем чили, имбирь и чеснок буквально одну минуту. Затем добавляем муку и перемешиваем, вливаем 0,5 л воды, добавляем соль, сахар, специи по вкусу и заливаем этим соусом курицу.

Сверху в форму выкладываем часть абрикосов, веточки шалфея, цедру лайма, накрываем и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку на 1,5 часа.

За 10 минут до конца запекания готовим гарнир. На разогретую сковороду "Мастер Шеф" Алена Московченко выкладывает остальные абрикосы, добавляет немного сахара, сок лайма, кусочек сливочного масла и карамелизует до образования глазури.

Подаем курицу с гарниром из абрикосов, поливая соусом со дна посуды.

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