Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 5 сентября.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 5 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 5 сентября:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Мир, перевернутая

Трудно позволить мечте умереть, особенно когда ты верил, что это все, чего ты когда-либо хотел в своей жизни. Затем, когда у тебя наконец появляется шанс взять то, к чему ты стремился, и понять, что это не то, что ты думал, это сбивает с толку.

Теперь, когда вы знаете правду, вы можете дать отдых своему разуму и сосредоточиться на новых вещах. Это стоило путешествия. Если бы вы не зашли так далеко, вы могли бы провести всю жизнь, задаваясь вопросом «что если?»

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Двойка Мечей

Вы не можете прожить всю жизнь, сомневаясь в себе каждый раз, когда принимаете решение.

Вы были правы большую часть времени, когда прислушивались к своей интуиции, и не знать, что может произойти, — это нормально. Однако откладывание — это отстой. Будьте решительны, Телец. Единственное, что вы никогда не сможете заменить, — это время.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Колесница

Упорство — вот что отличает вас от других. Когда вы думаете о том, чтобы сдаться, но стоите на своем, вы, кажется, преодолеваете это безумное потрясение и доводите дело до конца.

Придерживаться цели — вот что вам сейчас нужно. Не поддавайтесь искушению все бросить. Вы справитесь и будете так счастливы, что сделали это.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая

Вы стали слишком обеспокоены чьими-то проблемами, а они, похоже, обеспокоены меньше, чем вы. Это вызывает у вас сильный стресс.

Но иногда нужно позволить людям, которых ты любишь, пройти через их собственные уроки и любить их меньше, чтобы полюбить себя немного больше.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

Бывают моменты, когда жизненные трудности кажутся невыносимыми, но затем наступает то прекрасное время, когда все позади, и ты можешь двигаться вперед.

Вам больше не нужно иметь дело с драмой. Теперь вы намного впереди всего этого, и все возвращается на круги своя.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Звезда

В вашей жизни происходит много прекрасных вещей.

Итак, пришло время подсчитать ваши благословения и поблагодарить вселенную за то, что она дала вам те дары, которые у вас есть. Никто не похож на вас, Дева, и это то, что делает вас такой особенной.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая

Трудно смотреть правде в глаза. Вы изо всех сил стараетесь избежать неприятного результата, и все же все ваши усилия приводят к страху, с которым вы надеялись никогда не столкнуться.

Это будет тяжело, но это сделает тебя сильнее. Сейчас тебя ждет так много уроков, и ты выдержишь.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Четверка Пентаклей, перевернутая

В последнее время вы совершаете несколько ошибок, когда дело касается денег. Возможно, вы отвлекаетесь или вам просто скучно, и вы ищете способы заполнить пустоту в своей жизни.

Хорошая идея — замедлиться и уделять больше внимания тому, сколько вы берете, когда выходите из дома. Вы можете извлечь выгоду из бюджета, который поможет вам оставаться честным с вашими финансами.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Тройка Пентаклей

Когда у вас есть друзья, которые настолько талантливы и которым нравится делать то же, что и вам, вы должны попытаться воспользоваться своими творческими возможностями и сделать что-то вместе.

Никогда не знаешь, что может получиться, если объединить все свои таланты.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

Отдых очень важен, а в последнее время вы позволяете себе жечь свечу с двух концов.

Вам нужен перерыв, и вы не должны чувствовать себя виноватым, если просите о нем. Представьте, насколько продуктивными вы будете после мини-отпуска.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Вы настороже и бережете свое сердце, потому что в прошлом вам так много раз причиняли боль.

Вы уже играли в дурака, и вы не хотите снова оказаться в таком положении. Вам понадобится некоторое время, чтобы снова почувствовать себя в безопасности, но со временем вы это сделаете.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая

Займитесь чем-нибудь на свежем воздухе и дайте себе время воссоединиться с природой.

Вам нужно войти в контакт с тем, что напоминает вам о простых вещах в жизни. Это так хорошо для вашей души, чтобы очистить всю негативную энергию и освободиться от напряжения жизни.

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