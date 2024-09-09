В сентябре определенные категории украинцев ждут специальные надбавки к пенсии. Дополнительные выплаты будут доступны тем, кто получает минимальные пенсионные суммы.
Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.
Кто получит прибавку к пенсии в сентябре
Некоторые пенсионеры смогут получить дополнительную поддержку от Всемирной продовольственной программы ООН. Это касается граждан, проживающих в зонах активных или потенциальных боевых действий.
Для получения этой надбавки необходимо удовлетворять следующим критериям:
- пенсия лица составляет менее 3250 гривен;
- пенсионер не получал пособия от международных организаций или выплат для внутренне перемещенных лиц после 1 марта 2023 года.
Размер надбавки определяется как разница между 3250 гривен и фактической пенсией. Например, если пенсия составляет 3000 гривен, то дополнительная выплата составит 250 гривен.
Как получить надбавку
Прибавка от ООН начисляется автоматически, а перечень получателей формируется на основе данных, содержащихся в соответствующих реестрах.
Эта дополнительная выплата будет доступна до конца 2024 года.
Ранее Politeka также писала о том, что в Украине лицам, достигшим 80-летнего возраста и получающим пенсию менее 10 340 гривен, предусмотрена доплата до 570 гривен.
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