В сентябре украинские пенсионеры, получающие минимальные выплаты и отвечающие определенным критериям, могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь ООН.

В сентябре определенные категории украинцев ждут специальные надбавки к пенсии. Дополнительные выплаты будут доступны тем, кто получает минимальные пенсионные суммы.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.

Кто получит прибавку к пенсии в сентябре

Некоторые пенсионеры смогут получить дополнительную поддержку от Всемирной продовольственной программы ООН. Это касается граждан, проживающих в зонах активных или потенциальных боевых действий.

Для получения этой надбавки необходимо удовлетворять следующим критериям:

пенсия лица составляет менее 3250 гривен;

пенсионер не получал пособия от международных организаций или выплат для внутренне перемещенных лиц после 1 марта 2023 года.

Размер надбавки определяется как разница между 3250 гривен и фактической пенсией. Например, если пенсия составляет 3000 гривен, то дополнительная выплата составит 250 гривен.

Как получить надбавку

Прибавка от ООН начисляется автоматически, а перечень получателей формируется на основе данных, содержащихся в соответствующих реестрах.

Эта дополнительная выплата будет доступна до конца 2024 года.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине лицам, достигшим 80-летнего возраста и получающим пенсию менее 10 340 гривен, предусмотрена доплата до 570 гривен.

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