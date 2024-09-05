Есть несколько простых секретов, благодаря которым панкейки всегда получаются вкусными, ароматными и пышными – и это идеальный рецепт для завтрака.

Чтобы приготовить идеально пышные и вкусные панкейки, нужно соблюдать правильную пропорцию ингредиентов, а также знать, как их жарить.

Все очень просто и быстро, на весь процесс приготовления уйдет примерно 13 минут, поэтому это идеальный вариант для завтрака. Рецептом поделился украинский кулинарный блогер Алекс Миль.

На одну порцию панкейков (290 г) нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

сахар – 10-15 г (можно использовать заменитель, например, стевию)

молоко - 125 г

мука – 120 г

разрыхлитель - 5 г

ванильный сахар – 5 г

масло - 2 г

Для подачи кулинар советует добавлять в панкейки мед или сгущенку, а также свежие ягоды и фрукты.

Чтобы приготовить тесто для панкейков, сначала в мисочку выбиваем яйцо, добавляем сахар, ванильный сахар и размешиваем веничком до однородности. Следом вливаем молоко и снова хорошо перемешиваем.

После этого всыпаем муку с разрыхлителем, добавляем к тесту немного масла, чтобы тесто не прилипало к сковороде, и снова вымешиваем венчиком до однородности.

Жарить панкейки следует на сухой разогретой антипригарной сковороде на небольшом огне до золотистости с обеих сторон. На один панкейк выкладываем по две столовые ложки теста. Переворачиваем панкейки тогда, когда сверху начнут лопаться пузырьки, а затем жарим еще 30-40 секунд с другой стороны.

"Перед подачей советую полить медом. Также можно добавить ягоды или фрукты и готово", – отметил кулинар.

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