Чтобы приготовить идеально пышные и вкусные панкейки, нужно соблюдать правильную пропорцию ингредиентов, а также знать, как их жарить.
Все очень просто и быстро, на весь процесс приготовления уйдет примерно 13 минут, поэтому это идеальный вариант для завтрака. Рецептом поделился украинский кулинарный блогер Алекс Миль.
На одну порцию панкейков (290 г) нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 10-15 г (можно использовать заменитель, например, стевию)
- молоко - 125 г
- мука – 120 г
- разрыхлитель - 5 г
- ванильный сахар – 5 г
- масло - 2 г
Для подачи кулинар советует добавлять в панкейки мед или сгущенку, а также свежие ягоды и фрукты.
Чтобы приготовить тесто для панкейков, сначала в мисочку выбиваем яйцо, добавляем сахар, ванильный сахар и размешиваем веничком до однородности. Следом вливаем молоко и снова хорошо перемешиваем.
После этого всыпаем муку с разрыхлителем, добавляем к тесту немного масла, чтобы тесто не прилипало к сковороде, и снова вымешиваем венчиком до однородности.
Жарить панкейки следует на сухой разогретой антипригарной сковороде на небольшом огне до золотистости с обеих сторон. На один панкейк выкладываем по две столовые ложки теста. Переворачиваем панкейки тогда, когда сверху начнут лопаться пузырьки, а затем жарим еще 30-40 секунд с другой стороны.
"Перед подачей советую полить медом. Также можно добавить ягоды или фрукты и готово", – отметил кулинар.
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