Один из клиентов "ПриватБанка" рассказал о проблемах с операцией инкассо, которую он заказал семь месяцев назад.

Клиенты государственного финансового учреждения "ПриватБанк" сообщили о проблемах, возникающих при обращении за операцией инкассо. Один из них жалуется, что вынужден был ждать выполнения услуги с начала года, и ситуация до сих пор не решена.

Об этих проблемах рассказывается на сайте "Минфин", где клиенты "ПриватБанк" могут оставлять отзывы о работе финансовых учреждений.

Один из клиентов "ПриватБанка" рассказал о проблемах с операцией инкассо, которую он заказал семь месяцев назад. Мужчина обратился в отделение банка для замены поврежденной валюты – 30 евро и 200 долларов.

За услугу с него взяли более 1 тысячи гривен, обещая, что процесс продлится максимум шесть месяцев с возможным вариантом в 4-5 месяцев на основе опыта. После оплаты ему выдали две карты "ПриватБанк" - одну для евро, другую для долларов, на которые должны были зачислить сданную сумму в течение полугода. Это произошло 24 января.

Полгода спустя, когда клиент "ПриватБанк" обратился в отделение банка, ему сообщили, что теперь процедура может длиться не шесть месяцев, а три года. Он добавил, что все ему сочувствовали, и намекнули, что нет смысла спорить.

"Понимаете, может, для Вас это не деньги, а для меня это большие деньги, я, кроме пенсии, никаких доходов не имею. Вывод не верьте, этим ребятам, там обман крайний непрофессионализм, круговая порука и обман. Берегите себя", — объяснил. эмоционально клиент "ПриватБанка".

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