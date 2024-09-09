Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается исходя из доходов домохозяйства. Если доход увеличивается или снижается, размер субсидии соответственно меняется.

В Пенсионном фонде объясняют , что перерасчет производится для домохозяйств, у которых доход изменился более чем на 50% как в большую, так и в меньшую сторону. Это происходит дважды в год.

Обращаться в Пенсионный фонд для пересчета не нужно – он производится автоматически. При начислении субсидии в мае этого года учитывались доходы за второе полугодие 2023 года, сравнимые с доходами за первое полугодие 2024 года. Если изменение превышает 50%, размер субсидии будет пересмотрен. Новую сумму можно получить не раньше сентября — при выплате за предыдущий месяц.

Субсидия будет начисляться до конца текущего периода. С началом отопительного сезона произойдет автоматический перерасчет с учетом стоимости услуг отопления. Отметим, что некоторые получатели субсидий могут инициировать самостоятельно перерасчет в Пенсионном фонде. К таким категориям относятся недавно вышедшие на пенсию пенсионеры.

Ранее Politeka также писала о том, что в Украине лицам, достигшим 80-летнего возраста и получающим пенсию менее 10 340 гривен, предусмотрена доплата до 570 гривен. Впервые такая доплата была введена в 2020 году и составила 500 гривен.

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