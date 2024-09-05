Средняя температура воздуха в большинстве областей Украины снизится на 2−4 градуса.
Наталья Диденко прогнозирует, что почти две первые недели осени будут теплыми - это период так называемого первого бабьего лета.
«Тем, кто интересуется сроками бабьего лета: первое, молодое бабье лето обычно длится с 28-го августа по 11-е сентября», — сообщила синоптик.
Сентябрь в Украине будет теплым, в ряде областей метеорологическая осень так и не наступит, но заморозки в отдельных регионах ожидаются.
Об этом на портале "Метеопрог" сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.
"Возникновение первых заморозков может наблюдаться только в третьей декаде сентября преимущественно в северо-западных областях (особенно на Полесье), а также в высокогорной части Карпат", – говорит Кибальчич.
Во второй половине сентября температура воздуха в Украине значительно снизится.
В четверг, 5 сентября, в большинстве областей Украины осадки не прогнозируются, но в южных областях пройдут кратковременные дожди.
В пятницу в Украине будет солнечная погода, без осадков, говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
Максимальная жара ожидается до +30 градусов днем, установится на Закарпатье.
Ночью рекорды по минимальной температуре побьют западные области, во Львовской, Ивано-Франковской областях будет до +13.
Последние новости Украины:
Камни знаков Зодиака и их значение: узнайте, что принесет вам удачу.
Какие знаки зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.
Астролог напугал прогнозом войны в Украине в 2024-м: наступление еще на три области.