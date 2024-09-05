Погода в Украине в течение этой недели будет меняться, прогнозируется, что уже к пятнице в центральные и южные области придут дожди.

Средняя температура воздуха в большинстве областей Украины снизится на 2−4 градуса.

Наталья Диденко прогнозирует, что почти две первые недели осени будут теплыми - это период так называемого первого бабьего лета.

«Тем, кто интересуется сроками бабьего лета: первое, молодое бабье лето обычно длится с 28-го августа по 11-е сентября», — сообщила синоптик.

Сентябрь в Украине будет теплым, в ряде областей метеорологическая осень так и не наступит, но заморозки в отдельных регионах ожидаются.

Об этом на портале "Метеопрог" сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

"Возникновение первых заморозков может наблюдаться только в третьей декаде сентября преимущественно в северо-западных областях (особенно на Полесье), а также в высокогорной части Карпат", – говорит Кибальчич.

Во второй половине сентября температура воздуха в Украине значительно снизится.

В четверг, 5 сентября, в большинстве областей Украины осадки не прогнозируются, но в южных областях пройдут кратковременные дожди.

В пятницу в Украине будет солнечная погода, без осадков, говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Максимальная жара ожидается до +30 градусов днем, ​​установится на Закарпатье.

Ночью рекорды по минимальной температуре побьют западные области, во Львовской, Ивано-Франковской областях будет до +13.

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