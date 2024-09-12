Желание узнать больше подпитывается опытом, и, похоже, почти у каждого человека есть какой-то феноменальный опыт.

Возможно, в детстве или подростковом возрасте — что-то, требующее изучения и дальнейшего изучения из-за своей загадочной природы.

1. ДЕВА (23 августа - 22 сентября)

Хотя мы в основном слышим худшее из худшего, когда дело касается Девы, эта группа людей также оказывается одними из лучших учеников. И это отличная новость, когда вы находитесь в поиске скрытых знаний.

Если магическая операция в порядке, то именно Дева будет исследовать и проверять процесс; Дева ритуалистична — иногда они даже заходят слишком далеко. Оккультизм — область большого интереса для Девы.

2. СТРЕЛЕЦ (22 ноября - 21 декабря)

Интерес к оккультизму здесь весьма широк и начинается с любви как к ритуалам, так и к костюму, проходит через глубокую любовь к атрибутам и искусству, сопровождающим метафизическую обстановку, и через серьезное желание быть причастным к чему-то таинственному и непостижимому.

Стрелец — тот, кто прибудет в плаще с капюшоном, и его даже могут посмеяться над этим. Но на самом деле они абсолютно серьезны в своих убеждениях, и путь оккультизма, похоже, предлагает достаточно свободы, чтобы соблазнить свободолюбивого Стрельца.

3. КОЗЕРОГ (22 декабря - 19 января)

Хотя эти люди склонны больше тяготеть к скрытным стандартам, когда дело касается религии, убеждений или принадлежности, у Козерога есть эта темная сторона, которая будет удивлять вас снова и снова. Дело в том, что Козерог, как и Овен, любит контроль, и часто говорят, что контроль — это то, что можно облегчить, если делать это правильно.

И в этом случае «правильно» означает произнести правильное заклинание успеха. Козерог никогда не отворачивался от возможности получить выгоду , даже если для этого требовалось взмахнуть волшебной палочкой.

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