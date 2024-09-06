Узнайте, что нужно сделать в теплице в сентябре для поддержания плодородия почвы и подготовки к новому сезону урожая.

Теплицы нуждаются в особом внимании, поскольку они отделены от природной экосистемы. К примеру, почва в теплице не получает естественных осадков, что означает, что ему не хватает некоторых важных веществ.

Чтобы поддержать плодородие почвы, агрономы советуют, что нужно сделать в теплице в сентябре: провести дополнительный полив после сбора урожая. Для этого лучше всего использовать воду с натуральными подкормками для почвенной микрофлоры, такими как обычное молоко. Молоко питает почвенные бактерии и снабжает почву важными микроэлементами для осеннего периода, такими как фосфор, магний и калий.

Разбавляйте молоко в воде перед использованием. Чтобы сделать в теплице эффективный полив в сентябре, смешайте один литр молока с двадцатью литрами воды и полейте почву этим раствором. Один раз за осень будет достаточно. Чрезмерная концентрация молока может повысить кислотность почвы, поэтому лучше использовать его в разбавленном виде.

Опыт показывает, что термическая обработка теплицы снижает полезные свойства натурального удобрения, но сыворотка является эффективной альтернативой.

Явным признаком повышения плодородия почвы является увеличение активности и количества дождевых червей в местах, где применяли молочный раствор. Поэтому рекомендуется произвести в теплице в сентябре полив таким раствором.

Попробуйте этот метод, чтобы поддержать плодородие вашей почвы. Желаем вам богатых урожаев томатов и перцев!

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