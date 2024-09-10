Ведьма — это человек, мужчина или женщина, который верит в природу, энергию, время, любовь и космическое равновесие.

Ведьма по знаку Зодиака — это тот, кто практикует свое ремесло, которое, как правило, связано с намерением, концентрацией, ритуалом, созерцанием, молитвой, мольбой и фокусом.

Итак, какие знаки зодиака считаются ведьмами в астрологии?

ТЕЛЕЦ (20 апреля - 20 мая)

Тельцы склонны бросаться в то, что им нравится, и если они бросают традиционную духовную практику на ветер, они, несомненно, попадут в мир колдовства и заклинаний. Они также первые, кто экспериментирует с темной стороной.

Ведьмы-Тельцы, которых от природы влечет к опасным вещам, ведут ночной образ жизни, возможно, склонны к сатанинским наклонностям и всегда страстно увлечены любым заклинанием, которое им приглянулось.

2. ВОДОЛЕЙ (20 января - 18 февраля)

Водолей ищет вещи, которыми можно заняться. Часто эти вещи оказываются философскими или духовными. Их привлекает менее проторенная дорога, и они часто оказываются в духовном путешествии. Они открыты для нового и начинают это путешествие с исследования как старых, так и новых вещей, а это означает колдовство и язычество.

Они могут не присоединиться к стаду, но они будут хорошо практиковать ремесло в течение некоторого времени. Колдовство - это удобная позиция для искателя практической магии, которым является Водолей.

3. ДЕВА (23 августа - 22 сентября)

На темной стороне колдовства вы найдете Деву, знак, очень привыкший к тяжелым мыслям и негативным намерениям. Они менее склонны использовать заклинания и проверенные временем ремесла, и более склонны угрожать мемами Мортиции. Однако не сомневайтесь в этих ленивых ведьмах Девы.

То, чего им не хватает в традиционном колдовстве, они восполняют, давая людям нечестивый взгляд. Скажем так, они ненавидят так сильно, что становятся разрушительными, и если мы встанем у них на пути, нас скосят их жестокие намерения.

4. СТРЕЛЕЦ (22 ноября - 21 декабря)

Никто никогда не знает, что творится в голове у вечно неуловимого, но очаровательного Стрельца. Ну, а творится... колдовство. Они традиционалисты, до мозга костей.

Твой друг, который держит кладовую, полную странных трав и ингредиентов, вместе со множеством свечей, все вырезано на древнем енохианском? Вот он, твой приятель-ведьмак Саг. Они не занимаются колдовством наполовину. Они ходят в полном одеянии, колокольчике, книге и свече. Этот знак — сплошная Абракадабра.

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