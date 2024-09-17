Шеф-повар, ресторатор и экс-судья кулинарного шоу «МастерШеф Украина» Татьяна Литвинова поделилась своим авторским рецептом салата из баклажанов на зиму.

Литвинова с восторгом рассказывает об этом блюде и говорит, что оно станет настоящим украшением вашего зимнего стола. Этот рецепт максимально легок в приготовлении и не требует больших затрат.

Для приготовления салата из баклажанов на зиму вам понадобятся:

Баклажаны – 1,5 кг

Сладкий перец – 0,5 кг

Чеснок – 100 г

Перец чили (по желанию) – 20 г

Сахар – 80 г

Соль – 25 г

Подсолнечное масло – 50 г

Столовый уксус 9% – 25 г

Томатный соус «Чили Руна» – 130 г

Сначала нарежьте баклажаны толстыми кружочками, подсолите 2-3 столовыми ложками соли и залейте теплой водой на 30 минут. Это поможет баклажанам отдать свою горечь. После этого хорошо промойте чистой водой и обсушите на бумажных салфетках.

После этого беремся за начинку. Сладкий перец, чеснок и перец измельчите с помощью блендера или мясорубки до консистенции пюре, но так, чтобы оставались небольшие кусочки. Добавьте соль, сахар, растительное масло, уксус и томатный соус. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы соус обладал сбалансированным вкусом.

Обжарьте баклажаны на сковороде до золотистой корочки, затем выложите на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир. Можно также запекать баклажаны в духовке, если есть возможность.

Выложите обжаренные баклажаны слоями в стерильные банки, чередуя их с приготовленным соусом. Накройте банки крышками, но не закручивайте их. Стерилизуйте банки в кипящей воде в течение 20 минут, после чего плотно закрутите крышки и переверните банки до полного охлаждения.

Храните салат в прохладном месте. Пикантный вкус баклажанов с соусом станет отличным дополнением к любому блюду в холодное время года.

Татьяна Литвинова рекомендует обратить внимание на качество ингредиентов, особенно томатный соус и уксус. Они придают блюду необходимую остроту и аромат. Используйте только свежие овощи и проверенные специи, чтобы ваш салат из баклажанов на зиму получился по-настоящему вкусным.



Последние новости Украины:

Идеальное сочетание: финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт сочного мяса со сливами.

Не жалейте сыр: рецепт ленивого хачапури на сковороде, готовится очень быстро.

Котлеты будут вкусными и сочными: "Мастер Шеф" Хименес-Браво издал простой рецепт.