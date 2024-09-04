Вместо обычных квашеных или маринованных огурцов на зиму звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует приготовить такую ​​невероятно вкусную закуску.

Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить кисло-сладкие огурцы в томатном соусе.

"Что может быть лучше, чем вкусная закуска из огурцов зимой?) Правильно – ничего. Поэтому и предлагаю приготовить пикантные, хрустящие кисло-сладкие огурцы", – советует звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить кисло-сладкие огурцы в томатном соусе на зиму, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

огурцы - 2 кг

лук репчатый - 1 кг

соль - 2 ст.л.

уксус яблочный - 150-200 г

сахар - 200 г

растительное масло - 1 стакан

томатная паста - 150 г

Из этого количества ингредиентов у звезды "Мастер Шеф" получилось три банки объемом 820 мл и дополнительно тарелочка маринованных огурцов на ужин.

Огурцы "Мастер Шеф" Ольга Рябенко вымывает, чистит от кожуры, нарезает кольцами и складывает в миску. Лук нарезаем полукольцами, добавляем к огурцам, солим и перемешиваем.

В отдельной емкости готовим маринад: смешиваем до однородности уксус с сахаром, растительным маслом и томатной пастой. Прогревать маринад предварительно не нужно, просто заливаем огурцы и перемешиваем.

Выкладываем огурцы с луком и соусом в банки, накрываем крышками и стерилизуем 10 минут. После этого закручиваем крышки, ставим банки вверх дном и оставляем до полного охлаждения.

"Советую сохранять и готовить эти огурчики уже сейчас, и зимой вы поблагодарите себя)", - добавила "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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