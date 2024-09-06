Расклад Таро по одной карте для всех знаков Зодиака на 6 сентября.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 6 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 6 сентября:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая

Тебе нужна помощь, Овен. Но вопрос в том, «Примешь ли ты ее?»

В вас так много гордости, и, несмотря на то, что вы уязвимы, вы все равно можете отказаться принять что-либо от того, кто может вам помочь.

Но запомните: вам не обязательно делать это в одиночку. Но вы можете это сделать, если откажетесь проглотить свою гордость.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая

Вам нужно подумать о том, что такое конечная цель. Вы много сделали, и вы определенно заняты.

Но если у вас нет чувства направления или знания того, чего вы пытаетесь достичь, вы быстро никуда не придете.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Смерть

Вы сталкиваетесь с горькой правдой: все хорошее когда-нибудь заканчивается. Постарайтесь не сравнивать то, что у вас было, с тем, с чем вы сталкиваетесь.

Вы увидите то хорошее, что вас ждет, если дадите своему разуму время отвлечься и принять тот факт, что вот-вот откроется новая глава вашей жизни.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

Все изменения неизбежны, и вам может не нравиться, что все не так, как вы надеялись. Когда происходят изменения, какова ваша первая реакция?

Вы сопротивляетесь этому и пытаетесь найти способ самоутвердиться? Или вы решите проявить любопытство? Выбор за вами, Рак, но в любом случае, на горизонте вас ждут новые вещи.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Справедливость, перевернутая

Иногда прощение действительно создает ощущение, что человек уходит от ответственности, но ему все равно приходится иметь дело со своими внутренними конфликтами.

Вы этого не увидите, потому что вы двигаетесь дальше, но они это почувствуют. У времени есть забавный способ доказать, что это так.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Башня

В ваших отношениях внезапно возникнет проблема.

Вы, возможно, не ожидали, что все пойдет в таком негативном направлении, но то, как вы справляетесь с проблемой или ссоритесь с партнером, будет показательным. Хотите ли вы поддержать или защитить себя и оказаться правым?

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Дурак

Вас ждет совершенно новое начало, и оно вам понравится. Поэтому вы можете быть склонны спешить, не имея плана.

Вы можете думать, что поступаете правильно, так быстро приближаясь к цели, но есть красные флажки. Обратите внимание.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая

Сделайте глубокий вдох. Вы пережили самую трудную часть месяца. Вы эмоционально в режиме выживания, но худшее позади.

Вам больше не о чем беспокоиться. Ущерб, который вам пришлось пережить, больше не может навредить. Пришло время вам восстанавливаться.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Жезлов

Вам предстоит многое уладить. Ваша тарелка будет хороша и полна. Вы можете не знать, с чего начать, и это совершенно нормально.

Со временем ты все поймешь. Ты не знаешь, что тебе нужно, пока не начнешь. Так что начинай.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая

Сейчас не время терять бдительность. Вам предстоит сделать слишком много. Пока рано думать, что вы впереди планеты всей. Вы можете быть близки к завершению, но не расслабляйтесь. Вам будет слишком легко отстать, и тогда вы пожалеете, что не относились к своему времени более серьезно.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая

Ты слишком стараешься. Ты делаешь больше, чем от тебя требуется. Тебе нужно перестать быть таким интенсивным.

Ничего не рухнет, если ты не будешь контролировать каждую деталь. Тебе даже не нравится, когда ты такой.

С какой целью вы должны продолжать упорствовать, чтобы всегда быть «включенным». Отдыхайте, Водолей. Вернитесь к проблеме позже.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая

Хорошо слушать и слышать то, что вы пропустили в первый раз. Вам нужно больше понимать, чем учить.

Возьмите на себя роль студента прямо сейчас. У вас есть возможность расти, если вы позволите себе такую ​​возможность.

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