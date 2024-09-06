Украинские законодатели ставят целью повышение безопасности на дорогах и предлагают ввести новые штрафы за нарушение правил перевозки животных в автомобилях. Законопроект, инициированный народными депутатами Александром Юрченко и Антониной Славицкой, уже представлен на рассмотрение Верховной Рады.

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Часто можно увидеть, как водители перевозят домашних животных, особенно мелких собак, на руках или на коленях. Хотя такое поведение вызвано любовью к питомцам, оно создает серьезные риски для безопасности дорожного движения.

Животное, находящееся на руках или коленях, может отвлекать водителя, особенно во время резких маневров или непредвиденных ситуаций. Это существенно увеличивает возможность аварии. В случае столкновения или резкого торможения незафиксированное животное становится потенциальным опасным объектом, который может нанести серьезные травмы как себе, так и пассажирам автомобиля.

Согласно предложенному законопроекту, за нарушение правил перевозки животных предусмотрены следующие штрафы:

  • За первое нарушение: 510 грн.
  • За повторное нарушение в течение года: 850 грн.

домашние животные, питомец.

Какие правила перевозки животных планируется ввести? Хотя точные требования еще уточняются, ожидается, что водители будут обязаны использовать специальные средства для фиксации животных, в частности:

  • Контейнеры для переноски : Жесткие или мягкие контейнеры, предназначенные для безопасной транспортировки животных.
  • Автомобильные ремни безопасности : Специальные ремни, позволяющие надежно зафиксировать животное в салоне автомобиля.
  • Автомобильные сетки : Сетки, препятствующие перемещению животного по салону.

Законопроект о штрафах за ненадлежащую перевозку животных рассматривается в Верховной Раде. Если он будет принят, водителям придется внимательнее относиться к безопасности своих питомцев во время поездок.

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