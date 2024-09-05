На замену популярному "Цезарю" попробуйте приготовить такой салат – можно экспериментировать, добавлять разные овощи, а весь секрет здесь в заправке.

Украинская фудблогерка, авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась рецептом салата с овощами, сыром, курицей и вкуснейшей заправкой.

"Вы можете делать его из любого сорта салата, добавляйте овощи по вкусу, экспериментируйте. Заправка очень вкусная. И в сочетании с сыром и курицей – это невероятная вкуснятина!", – советует кулинар.

На четыре порции салата нам понадобится:

филе куриное – 2 шт.

панировочные сухари (в идеале сухари панко)

молоко ~ 100 г

соль и перец – по вкусу

сыр твердый (типа пармезан) – 100 г

салат листовой (ромен, айсберг и т.п.) – 200 г

помидоры – 200 г

Для заправки:

масло оливковое – 2-3 ст.л.

сметана жирная – 2 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

горчица дижонская – 1 ч.л.

сладкая горчица в зернах – 1 ч.л.

мед - 1 ч.л.

чеснок – 1 зуб.

соль и перец – по вкусу

Куриное филе разрезаем вдоль на два пласта, складываем в миску, солим и перчим со всех сторон, заливаем молоком и оставляем на 10-15 минут. После этого обваливаем куски куриного филе в панировочных сухарях и обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Листья салата моем и нарезаем или рвём на кусочки. Нарезаем помидоры, если черри, то просто пополам. Сыр нарезаем небольшими тонкими слайсами.

Для заправки просто смешиваем до однородности растительное масло, сметану, лимонный сок, горчицу, мед, тертый чеснок, соль и перец.

Смешиваем листья салата, помидоры и сыр, добавляем заправку и перемешиваем. Выкладываем салат на четыре тарелки для подачи. Обжаренное куриное филе нарезаем полосками, выкладываем сверху на порцию салата и сразу подаем к столу.

Последние новости Украины:

Маринованные помидоры без кожуры: гениальный рецепт от победителя "Мастер Шеф".

Рецепт идеального плова от звезды "Мастер Шеф": всегда вкусный и рассыпчатый.

Быстрые маринованные кабачки: рецепт вкусной закуски за считанные минуты.