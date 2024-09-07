Как говорится в жалобе, гражданин был клиентом банка с 2000 года и это не помешало "приватбанку" его заблокировать.

Государственное финансовое учреждение ПриватБанк может заблокировать счета клиентов при попытке вывода депозитов. Клиенты утверждают, что обвинения банка необоснованны. Об этом говорится на сайте "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

В жалобе говорится, что гражданин, который был клиентом "ПриватБанк" с 2000 года, внезапно обнаружил, что его счета заблокированы без предупреждений. У него было около сотни автоплатежей с месячным оборотом более 100 тыс. грн и депозиты до 1 млн грн. Разрыв отношений произошел без какого-либо предварительного уведомления.

"Просыпаюсь утром и вижу сообщение, что банк разорвал со мной отношения. Зайти в Приват24 не могу, никаких запросов накануне, никаких обращений от банка. Звоню в техподдержку, никто ничего не знает, говорят, вам придет письмо с причиной. Пишу в чат, там говорят, что я месяц не предоставлял им документы о происхождении средств", - рассказал клиент "ПриватБанка".

По его возражению, что банк не делал запросов о документах, оператор в чате попросил предоставить скриншоты с "Приват24". Однако, поскольку доступ к системе был заблокирован, клиент не мог это сделать. Оператор отметил, что скриншоты нужно было предоставить в блокировку.

Клиент "ПриватБанк" также подчеркнул, что вопрос о происхождении средств появился только после того, как он начал выводить депозиты из банка. Клиент "ПриватБанк" утверждает, что у него не спрашивали никаких документов и потому он ничего не подавал. Ни одна из них не соответствует действительности, возможно, кроме первой, "ибо это большая тайна, вас судят, но не могут сказать за что, вы наказаны, но это секрет, за что именно".

"Я такого свинского отношения никогда не видел! То есть Приватбанк без никакого решения суда, без вообще какого-либо объяснения препятствует моей законной предпринимательской деятельности на территории Украины... С верните внимание на мои депозиты, которые были размещены в банке, год назад у банка не возникло вопрос о происхождении средств тогда. А когда закончились и я их начал выводить из банка, то у банка возник такой вопрос вдруг?", - добавил клиент.

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