Если вы любите шоколад и разнообразные конфеты, но вас пугает их калорийность, то победительница одного из сезонов "Зважені та щасливі" Юлия Науменко предложила отличный выход.

Звезда шоу "Зважені та щасливі", популярная блогерка-диетолог Юлия Науменко поделилась рецептом домашних шоколадных конфет с малиной, которые не навредят фигуре.

"Начнем осень со вкусных конфет, я точно знаю, что Вы любите сладкое, а их можно готовить без вреда для Вашей фигуры", - подчеркнула победительница "Зважені та щасливі".

Для приготовления шоколадных конфет с малиной звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко использует следующие ингредиенты:

банан - 100 г

какао-порошок - 10 г

шоколад черный (от 76%) – 20 г

рисовые хлебцы – 2 шт.

оливковое масло – 1 ч.л.

любые орехи (кроме арахиса) – 20 г

малина - 50 г

Банан предварительно чистим от кожуры, разрезаем на куски и отправляем в морозилку до замерзания.

Черный шоколад растапливаем либо в микроволновке, либо на водяной бане, но так, чтобы мисочка с шоколадом не касалась воды.

В блендере звезда "Зважені та щасливі" перебивает рисовые хлебцы вместе с замороженным бананом, оливковым маслом и какао-порошком до максимально однородной консистенции.

Когда масса перебьется, добавляем к ней малину и измельченные ножом орехи, перемешиваем все и формируем круглые или другой формы конфеты. Сверху победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко поливает конфеты растопленным черным шоколадом и отправляет в холодильник для стабилизации минимум на час, а лучше на ночь.

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