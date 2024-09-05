Звезда шоу "Зважені та щасливі", популярная блогерка-диетолог Юлия Науменко поделилась рецептом домашних шоколадных конфет с малиной, которые не навредят фигуре.
"Начнем осень со вкусных конфет, я точно знаю, что Вы любите сладкое, а их можно готовить без вреда для Вашей фигуры", - подчеркнула победительница "Зважені та щасливі".
Для приготовления шоколадных конфет с малиной звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко использует следующие ингредиенты:
- банан - 100 г
- какао-порошок - 10 г
- шоколад черный (от 76%) – 20 г
- рисовые хлебцы – 2 шт.
- оливковое масло – 1 ч.л.
- любые орехи (кроме арахиса) – 20 г
- малина - 50 г
Банан предварительно чистим от кожуры, разрезаем на куски и отправляем в морозилку до замерзания.
Черный шоколад растапливаем либо в микроволновке, либо на водяной бане, но так, чтобы мисочка с шоколадом не касалась воды.
В блендере звезда "Зважені та щасливі" перебивает рисовые хлебцы вместе с замороженным бананом, оливковым маслом и какао-порошком до максимально однородной консистенции.
Когда масса перебьется, добавляем к ней малину и измельченные ножом орехи, перемешиваем все и формируем круглые или другой формы конфеты. Сверху победительница "Зважені та щасливі" Юлия Науменко поливает конфеты растопленным черным шоколадом и отправляет в холодильник для стабилизации минимум на час, а лучше на ночь.
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