Гороскоп за 6 сентября для всех знаков Зодиака, Вселенная приглашает нас сегодня преобразиться к лучшему благодаря четырем крупным планетарным событиям!

Овен

21 марта – 19 апреля

Сегодняшние энергии отлично подходят для подведения итогов того, как далеко вы продвинулись, и размышлений о любых преобразованиях, которые вы пережили в этом году. Как бы много вы ни достигли, могут быть некоторые решения или цели, которые все еще лежат на заднем плане. Нет ничего постыдного в том, чтобы выпасть из вагона в отношении исправления или изменения своей жизни, но если вы это сделали, сейчас самое время снова в него вскочить!

Телец

20 апреля-20 мая

Сегодняшний день знаменует начало прекрасного периода возможностей и проявлений для вас. Оглянитесь вокруг и спросите себя: «Чего я действительно хочу?» Не беспокойтесь о том, чтобы угодить другим или попросить о чем-то разумном или обыденном — вы можете загадать желание, которое касается только вас. Прямо сейчас у вас есть космическое разрешение быть немного эгоистичным. Закройте глаза и представьте свой идеальный результат.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Перемены витают в воздухе для вас, Близнецы. Сегодня сильный всплеск энергии будет сосредоточен на вашем домашнем секторе, и это вдохновит вас на свежий подход к вашим собственным четырем стенам. Это может быть как незначительное решение, что указанным стенам нужен новый слой краски, так и осознание того, что пора начать искать новую домашнюю базу. Что бы это ни было, не бойтесь нырять и приступать к работе!

Рак

21 июня-22 июля

Вы и ваши идеи сегодня на первом плане, поскольку прекрасное Новолуние выделяет ваш сектор коммуникаций. У вас есть сообщение, которым вы хотели бы поделиться с людьми? Если вы сидите над какой-то письменной работой — будь то речь, роман или даже пост в социальных сетях — вас вскоре могут пригласить выступить с речью. Даже если вы этого не сделаете, это время, скорее всего, будет очень загруженным, поэтому будьте организованы и будьте готовы к тому, что ваш календарь начнет заполняться.

Лев

23 июля – 22 августа

Шанс реализовать ваши денежные и материальные цели предоставляется вам прямо сейчас. Независимо от того, финансово вы обеспечены и довольны этим или находитесь на рынке для совершенно нового источника дохода, сегодня вы можете повлиять на свою финансовую жизнь к лучшему. Ищите способы улучшить свои доходы, возможно, найдя новые возможности дохода или узнав, как заставить свои деньги работать на вас усерднее. Вы также можете исследовать инвестиционные возможности и другие способы создания пассивного дохода.

Дева

23 августа – 22 сентября

Сегодня вам дарован ваш собственный "Новый год", поскольку в вашем знаке происходит великолепное Новолуние! У вас есть второй шанс начать все заново с чистого листа и установить некоторые намерения для себя. Подумайте о том, какие изменения вы хотели бы видеть в своей жизни, и начните предпринимать шаги для проявления этих изменений. Настало ваше время сиять, так что позвольте вашему свету излучаться изнутри.

Весы

23 сентября – 22 октября

В настоящий момент вы можете обнаружить, что постоянно оглядываетесь на что-то в прошлом. Неразумно тратить слишком много времени, глядя в зеркало заднего вида жизни, не тогда, когда вы должны быть сосредоточены на будущем, но может быть что-то конкретное, пытающееся привлечь ваше внимание. Если какой-то багаж в вашей истории продолжает беспокоить вас, это знак, что вам нужно разобраться с ним раз и навсегда. Когда вы избавляетесь от старых проблем, новые дары могут прийти к вам!

Скорпион

23 октября – 21 ноября

В данный момент общение с другими людьми может быть щедро вознаграждено. Ваш знак, как правило, известен тем, что он вполне счастлив сам по себе и наслаждается своей приватностью. Конечно, это не значит, что вы хотите быть все время в одиночестве; у вас есть своя роль в мире, как и у всех остальных. Ни один человек не является островом! Вы получите больше от жизни прямо сейчас, если будете вносить свой вклад в сообщество или группу, а не сторониться других.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Неважно, нацелены ли вы на мировое господство или просто на угловой офис, вы получаете огромный прилив космической энергии, чтобы реализовать свои самые сокровенные желания на профессиональном фронте, работаете ли вы сегодня или нет. Если вы уже довольны своей карьерой, то, возможно, пришло время расширить свою текущую должность. С другой стороны, если вы ищете способы улучшить свое профессиональное положение, то приготовьтесь к тому, что они придут к вам очень, очень скоро.

Козерог

22 декабря – 19 января

Ваши взгляды сейчас обращены к горизонту, далеко за пределы любых границ или других препятствий. Щедрое Новолуние освещает ваш туристический сектор, показывая вам, как много в мире ждет, чтобы вы приехали и открыли его. Вам не нужно бронировать билеты на будущие поездки прямо сейчас, но вы все еще можете начать планировать некоторые места, которые вы хотели бы посетить. Возможно, ваша следующая поездка в неизведанные земли наступит раньше, чем вы думаете.

Водолей

20 января – 18 февраля

Сегодняшний день посвящен нюансам жизни, более глубоким смыслам и скрытым вещам, которые не всегда получают должного внимания. Это не самые простые вещи для решения — часто они затрагивают такие темы, как подводные течения отношений, то, что вы должны другим, или их долги вам. Это может показаться не самым беззаботным временем, и, вероятно, таковым не является. Тем не менее, это ценный шанс преобразовать структуры власти в вашей жизни, поэтому приготовьтесь копать глубже!

Рыбы

19 февраля-20 марта

Потенциальный партнер может появиться на вашем пути в ближайшем будущем, чтобы помочь вам пройти через жизнь. Хотя вы можете многого добиться самостоятельно, вам не обязательно это делать! Этот человек может быть романтической связью, профессиональным партнером или хорошим другом. Кем бы они ни были для вас, вы двое можете стоять на равных друг с другом и уравновешивать свои слабости их сильными сторонами, и наоборот. Вместе вы сможете свернуть больше гор, чем порознь.

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