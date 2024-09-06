Приготовьте вкусную шарлотку на кефире с манкой, наполненную сочными яблоками и ароматом корицы, по рецепту Владимира Ярославского.

Шарлотка на кефире с манкой – это популярный и простой в приготовлении яблочный пирог, который очень любят в Украине. Чтобы приготовить шарлотку на кефире по рецепту Владимира Ярославского, можно заменить пшеничную муку рисовой или овсяной хлопьями. Этот пирог выделяется большим количеством яблок.

Ингредиенты для шарлотки на кефире

Классический рецепт шарлотки на кефире подразумевает использование яблок. Для этого пирога лучше подходят яблоки сорта Голден или мягкие красные сорта. Чтобы приготовить шарлотку на кефире еще вкуснее, добавьте к яблокам немного корицы и лимонной цедры. Не бойтесь большого количества яблок – по словам Владимира Ярославского, именно это придает шарлотке неповторимый вкус.

Ингредиенты (на 5 порций):

Кефир - 200 мл

Яйцо большое – 1 шт.

Манка — 140 г

Мука - 120 г

Сахар - 190 г

Ванильный сахар - 10 г

Разрыхлитель - 8 г

Яблоки - 800 г

Масло подсолнечное - 35 мл

Как приготовить шарлотку на кефире с манкой.

Приготовьте тесто: Чтобы приготовить шарлотку на кефире, сначала смешайте кефир, сахар, манку и яйцо. Хорошо перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы манка набухла. Затем добавьте муку с разрыхлителем, ванильный сахар и растительное масло, перемешайте до однородной массы. Подготовьте яблоки: Очистите яблоки и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте к ним корицу и лимонную цедру по вкусу. Затем вмешайте яблоки в тесто. Теперь вы готовы к следующему этапу приготовления шарлотки на кефире. Выпекайте пирог: Чтобы завершить приготовление шарлотки на кефире, застелите форму для выпекания пергаментом и смажьте маслом. Вылейте тесто в форму и выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 45 минут.

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