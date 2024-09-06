В Украину придет антициклон, синоптик дала прогноз на 6 сентября

В Украине погода не будет претерпевать значительные изменения, однако грозовые дожди лишь в одном регионе.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В пятницу, 6 сентября, в Украине будет тепло, дожди не ожидаются.

В течение 6 сентября синоптик прогнозирует +24...+29°C, ночью температура воздуха будет прохладнее, температура будет +12...+19°C.

Сбивать жаркие градуса будет порывистый восточный и юго-восточный ветер, а также возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

"Антициклон, как профессиональный косметолог, отличными качественными синоптическими средствами поддерживает молодое бабье лето в хорошей подтянутой форме - солнечно, сухо, умеренно тепло, без чрезмерной жары", - сообщила Диденко.

В Киеве 6 сентября осадки не ожидаются, температура воздуха около +27 градусов.

По всей Украине ожидается солнечная погода, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы, 15-20 м/с, температура воздуха ночью +16…+21°С, в северных и восточных областях Украины +10...+15°С, днем ​​+25...+30°С.

Кроме того, ранее синоптики прогнозировали, что в сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине будет в пределах 15-20 градусов, в Карпатах снизится до 13-14 градусов, что на два градуса выше нормы.

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