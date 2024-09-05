Погода в Україні протягом цього тижня змінюватиметься, прогнозується, що вже до п'ятниці до центральних та південних областей прийдуть дощі.

Середня температура повітря у більшості областей України знизиться на 2-4 градуси.

Наталя Діденко прогнозує , що майже два перші тижні осені будуть теплими – це період так званого першого бабячого літа.

«Тим, хто цікавиться термінами бабиного літа: перше, молоде бабине літо зазвичай триває з 28 серпня по 11 вересня», — повідомила синоптик.

Вересень в Україні буде теплим, у низці областей метеорологічна осінь так і не настане, але заморозки в окремих регіонах очікуються.

Про це на порталі " Метеопрог " повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

"Виникнення перших заморозків може спостерігатися лише у третій декаді вересня переважно у північно-західних областях (особливо на Поліссі), а також у високогірній частині Карпат", – каже Кібальчич.

У другій половині вересня температура повітря в Україні значно зменшиться.

У четвер, 5 вересня, у більшості областей України опади не прогнозуються, але у південних областях пройдуть короткочасні дощі.

У п'ятницю в Україні буде сонячна погода, без опадів, йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.

Максимальна спека очікується до +30 градусів вдень, встановиться на Закарпатті.

Вночі рекорди за мінімальною температурою поб'ють західні області, у Львівській та Івано-Франківській областях буде до +13.

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