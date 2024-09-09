Обычно чизкейк готовят на основе из измельченного печенья, но победительница "Мастер Шеф" Алина Бурик предложила простой и интересный рецепт с тестом фило.

Рецептом невероятно вкусного и нежного ягодного чизкейка с тестом фило победительница тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алина Бурик поделилась у себя в Instagram.

Для основы чизкейка победительница "Мастер Шеф" берет 10 листов теста фило и 75 г сливочного масла.

В форму для запекания выкладываем листки теста фило, смазывая каждый растопленным сливочным маслом. Обрезаем листы по форме, чтобы были ровные бортики. Выпекаем основу чизкейка в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут.

Тем временем готовим сырную массу. Для этого "Мастер Шеф" Алина Бурик берет следующие ингредиенты:

крем-сыр - 400 г

сливки жирные – 80 г

сахар – 80 г

яйцо – 1 шт.

Просто смешиваем крем-сыр со сливками, сахаром и яйцом с помощью лопатки, сбивать сырную массу не нужно. По желанию можно добавить перемолотые сублимированные ягоды.

Выкладываем сырную массу на выпеченную основу чизкейка и выпекаем без конвекции при 130 градусах в течение 60 минут. После этого звезда "Мастер Шеф" выключает духовку и оставляет чизкейк остывать внутри на 30-60 минут.

Также победительница "Мастер Шеф" украсила чизкейк ягодным желе. Для этого смешиваем 200 г малиного пюре, 40 г сахара, 2 г агар-агара и доводим смесь до кипения. Даем массе немного остыть и выливаем ее сверху на чизкейк, сверху украшаем свежей малиной и отправляем десерт в холодильник на несколько часов.

Последние новости Украины:

Маринованные помидоры без кожуры: гениальный рецепт от победителя "Мастер Шеф".

Рецепт идеального плова от звезды "Мастер Шеф": всегда вкусный и рассыпчатый.

Быстрые маринованные кабачки: рецепт вкусной закуски за считанные минуты.