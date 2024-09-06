И вы действительно можете многое узнать о том, насколько безответственен человек, с помощью астрологии — знаки зодиака предлагают МНОГО информации.

Потому что, как только вы это признаете, вы сможете работать над тем, чтобы уделять этому больше внимания и быть немного более ответственным.

1. Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Вы известны своим любопытством, а любопытство сгубило кошку. Вы определенно суете свой нос туда, куда ему не следует. Вы думаете, что помогаете, но, честно говоря, вы ведете себя совершенно безответственно.

Некоторые проблемы просто не в вашей власти, чтобы их решать. Все знают, что ваше сердце было на правильном месте, но теперь осталось еще больше беспорядка, который нужно убрать.

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2. Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Извините, Рыбы, но вы самый безответственный из знаков. Дело в том, что вы не просто безответственны в одной области своей жизни, а во многих областях.

Вы совершаете безответственный выбор в любви, например, вступаете в отношения с мужчиной старше вас, зная, что это плохая новость, тратите деньги так, будто у вас их неограниченный запас, и не слишком задумываетесь о последствиях.

3. Рак (21 июня - 22 июля)

Вы позволяете эмоциям руководить вами, и иногда они заставляют вас принимать очень безответственные решения.

Как, может быть, вы решили довериться тому мальчику, о котором ваши друзья сказали вам, что это явно плохие новости. Вы определенно знали лучше, но что вы могли сделать?! Сердце хочет того, чего оно хочет.

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