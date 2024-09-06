Использование сидератов на огороде — отличный способ "оживить" почву и подготовить ее к следующему сезону, чтобы она была рыхлая, как облако. Делимся всеми секретами осенней подготовки и рассказываем, почему следует сеять сидератов именно сейчас.

Опытные огородники рекомендуют, какие сидераты лучше сеять уже этой осенью. Сидерация – это эффективный метод улучшения плодородия земли на вашем участке. Она предполагает сеять сидераты после сбора урожая и запахивать их в почву, которая обогащает землю такими элементами, как азот, калий и фосфор, обеспечивая ее идеальную подготовку к новому сезону.

Этот подход помогает снизить количество сорняков, предупредить болезни и появление вредителей, а также отличную альтернативу гноя, который не всегда удобно использовать. Когда вы решаете сеять сидераты, почва меньше промерзает, а талая вода лучше всасывается. Одним из лучших вариантов для этого есть белая горчица, которую следует сеять сидераты сразу после сбора урожая. Она хорошо обогащает почву калием и устойчива к холоду.

Особенно полезно сеять сидераты, такие как горчица, на участках, где в следующем году планируется посадка картофеля, ведь он снижает активность проволочника и защищает от фитофтороза.

Еще одним хорошим вариантом является рожь, однако при ее высевании нужно добавлять азотные удобрения, поскольку рожь будет впитывать азот во время разложения, что может быть нежелательным для почвы.

Лучше всего сеять сидераты после обильного полива или дождя, чтобы они быстрее прорастали и отдавали больше полезных веществ после скашивания и распашки. Осенние сидераты высевают за 4-5 недель до морозов, а зимние – в октябре-ноябре. Для песчаных грунтов лучше выбрать люпин вместо горчицы.