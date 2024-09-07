Овощной салат без стерилизации из огурцов, моркови, цветной капусты и перца можно приготовить всего за 30 минут. Рекомендуем использовать маленькие банки объемом 450 мл и точно соблюдать указанные в рецепте пропорции.
Ингредиенты для приготовления овощного салата без стерилизации:
- Огурцы - 800 г
- Цветная капуста - 400 г
- Болгарский перец красный - 250 г.
- Морковь - 80 г
- Чеснок - 6 зубчиков
- Укроп - 6 веточек
- Лавровый лист – 6 шт.
- Смесь перцев – 3 ч. л.
Маринад (на 1,5 л воды):
- Уксус 9% — 190 мл.
- Сахар - 185 г
- Соль - 50 г
- Томатный соус чили – 6 ч. л.
Рецепт для приготовления овощного салата без стерилизации на зиму.
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Подготовка овощей и банок:
- Помойте и высушите огурцы. Очистите чеснок и ополосните укроп.
- Морковь нарежьте кружочками, перец – полосками, цветную капусту разберите на мелкие соцветия.
- Банки и крышки хорошо промойте и высушите.
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Заделка овощей в банки:
- В каждую банку положите веточку укропа и разместите вертикально 4 огурца.
- Добавьте по 1/2 ч. л. смеси перцев, по 1 зубчику чеснока и по 1 лавровому листку.
- Разделите перец, морковь и цветную капусту между банками.
- Залейте крутым кипятком, накройте крышками и дайте постоять 10 минут.
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Приготовление маринада:
- В кастрюле растворите соль и сахар, влив уксус. Влейте воду из банок в кастрюлю и добавьте еще 300 мл воды.
- Вскипятите маринад и добавьте томатный соус чили.
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Финальные этапы приготовления овощного салата без стерилизации:
- В каждую банку добавьте по 2 ч. л. томатный соус чили.
- Залейте овощи горячим маринадом, плотно закройте крышками, переверните банки крышками вниз и накройте одеялом.
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Охлаждение и хранение:
- Через сутки перенесите банки с салатом в амбар для хранения.
Как подавать овощной салат без стерилизации: Зимой этот салат станет отличным украшением любого стола. Для подачи слейте маринад, выложите овощи в глубокую миску и заправьте растительным маслом.
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