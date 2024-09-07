Овощной салат без стерилизации из огурцов, моркови, цветной капусты и перца можно приготовить всего за 30 минут. Рекомендуем использовать маленькие банки объемом 450 мл и точно соблюдать указанные в рецепте пропорции.

Ингредиенты для приготовления овощного салата без стерилизации:

  • Огурцы - 800 г
  • Цветная капуста - 400 г
  • Болгарский перец красный - 250 г.
  • Морковь - 80 г
  • Чеснок - 6 зубчиков
  • Укроп - 6 веточек
  • Лавровый лист – 6 шт.
  • Смесь перцев – 3 ч. л.

Маринад (на 1,5 л воды):

  • Уксус 9% — 190 мл.
  • Сахар - 185 г
  • Соль - 50 г
  • Томатный соус чили – 6 ч. л.

салат

Рецепт для приготовления овощного салата без стерилизации на зиму.

  1. Подготовка овощей и банок:

    • Помойте и высушите огурцы. Очистите чеснок и ополосните укроп.
    • Морковь нарежьте кружочками, перец – полосками, цветную капусту разберите на мелкие соцветия.
    • Банки и крышки хорошо промойте и высушите.

  2. Заделка овощей в банки:

    • В каждую банку положите веточку укропа и разместите вертикально 4 огурца.
    • Добавьте по 1/2 ч. л. смеси перцев, по 1 зубчику чеснока и по 1 лавровому листку.
    • Разделите перец, морковь и цветную капусту между банками.
    • Залейте крутым кипятком, накройте крышками и дайте постоять 10 минут.

  3. Приготовление маринада:

    • В кастрюле растворите соль и сахар, влив уксус. Влейте воду из банок в кастрюлю и добавьте еще 300 мл воды.
    • Вскипятите маринад и добавьте томатный соус чили.

  4. Финальные этапы приготовления овощного салата без стерилизации:

    • В каждую банку добавьте по 2 ч. л. томатный соус чили.
    • Залейте овощи горячим маринадом, плотно закройте крышками, переверните банки крышками вниз и накройте одеялом.

  5. Охлаждение и хранение:

    • Через сутки перенесите банки с салатом в амбар для хранения.

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Как подавать овощной салат без стерилизации: Зимой этот салат станет отличным украшением любого стола. Для подачи слейте маринад, выложите овощи в глубокую миску и заправьте растительным маслом.

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