Приготовьте овощной салат без стерилизации из огурцов, моркови, цветной капусты и перца всего за 30 минут, следуя простым инструкциям по сохранению вкуса и хрусткости овощей.

Овощной салат без стерилизации из огурцов, моркови, цветной капусты и перца можно приготовить всего за 30 минут. Рекомендуем использовать маленькие банки объемом 450 мл и точно соблюдать указанные в рецепте пропорции.

Ингредиенты для приготовления овощного салата без стерилизации:

Огурцы - 800 г

Цветная капуста - 400 г

Болгарский перец красный - 250 г.

Морковь - 80 г

Чеснок - 6 зубчиков

Укроп - 6 веточек

Лавровый лист – 6 шт.

Смесь перцев – 3 ч. л.

Маринад (на 1,5 л воды):

Уксус 9% — 190 мл.

Сахар - 185 г

Соль - 50 г

Томатный соус чили – 6 ч. л.

Рецепт для приготовления овощного салата без стерилизации на зиму.

Подготовка овощей и банок: Помойте и высушите огурцы. Очистите чеснок и ополосните укроп.

Морковь нарежьте кружочками, перец – полосками, цветную капусту разберите на мелкие соцветия.

Банки и крышки хорошо промойте и высушите. Заделка овощей в банки: В каждую банку положите веточку укропа и разместите вертикально 4 огурца.

Добавьте по 1/2 ч. л. смеси перцев, по 1 зубчику чеснока и по 1 лавровому листку.

Разделите перец, морковь и цветную капусту между банками.

Залейте крутым кипятком, накройте крышками и дайте постоять 10 минут. Приготовление маринада: В кастрюле растворите соль и сахар, влив уксус. Влейте воду из банок в кастрюлю и добавьте еще 300 мл воды.

Вскипятите маринад и добавьте томатный соус чили. Финальные этапы приготовления овощного салата без стерилизации: В каждую банку добавьте по 2 ч. л. томатный соус чили.

Залейте овощи горячим маринадом, плотно закройте крышками, переверните банки крышками вниз и накройте одеялом. Охлаждение и хранение: Через сутки перенесите банки с салатом в амбар для хранения.

Как подавать овощной салат без стерилизации: Зимой этот салат станет отличным украшением любого стола. Для подачи слейте маринад, выложите овощи в глубокую миску и заправьте растительным маслом.

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