Сезон збору врожаю картоплі вже розпочався, і важливо знати, коли краще збирати врожай картоплі, щоб вона зберігалася довго і не псувалася. Редакція сайту "Добрі новини" підготувала для вас корисні поради, коли саме варто збирати врожай картоплі.

Експерти пояснили, коли оптимально проводити збір врожаю картоплі. В Україні цей овоч завжди був популярним, справжнім другим хлібом. Щоб бульби залишалися здоровими і не гнили взимку, потрібно знати, коли саме збирати врожай картоплі і як це робити. Перше, що слід перевірити перед збором – це зрілість картоплі: бадилля має підсохнути, а шкірка бульб стати міцною. Це зазвичай відбувається приблизно через 60 днів після появи сходів.

Щодо питання, чи потрібно видаляти бадилля перед тим, як збирати врожай картоплі, то відповідь однозначна: не варто. Залишаючи зелену частину, ви зможете легше знайти кущі і уникнути розповсюдження хвороб і шкідників по ділянці. Видалення бадилля може також сприяти поширенню грибкових інфекцій на нову територію. Деякі види патогенних грибів здатні перезимувати в ґрунті і проявитися навесні, тому краще уникати зайвих ризиків під час того, як ви збираєте врожай картоплі.

Важливим є і правильний час для того, щоб збирати врожай картоплі. Крім погодних умов, потрібно враховувати також вплив Місяця на ріст рослин. У спадній фазі Місяця соки концентруються в коренях, що робить бульби міцнішими і зменшує ризик їх проростання. На висхідний Місяць картопля може швидше проростати, що негативно вплине на її якість і зберігання.

У вересні найсприятливішими днями, щоб збирати врожай картоплі, є 6, 11, 15-21, 23-26 і 29 числа. В ці дні, враховуючи всі ці фактори, ви зможете зібрати врожай картоплі, який залишиться здоровим і добре зберігатиметься до наступного сезону.

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