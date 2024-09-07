Такой воздушный и очень мягкий хлеб станет лучшим дополнением к горячему супу этой осенью.

Чтобы сделать мягкий хлеб с хрустящей корочкой, нужно знать несколько простых, но полезных хитростей, о чем сообщает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты:

350 г муки

160 г теплой воды

6 г сухих дрожжей

1 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

1 яйцо

40 г мягкого сливочного масла

Приготовление:

В отдельные миски поместите муку, дрожжи, соль, сахар и в другую воду, яйцо. Затем смешайте их вместе и замесите тесто. Оставьте его на 15 минут.

Добавьте мягкое сливочное масло и тщательно вымесите тесто. Этот процесс может занять около 10 минут. Накройте тесто и оставьте подходить на 1 час в теплом месте.

После того как тесто подошло, обомните его и разделите на 3 равные части. Каждую часть тонко раскатайте и сверните в рулет.

Выложите сформированные рулеты в смазанную маслом форму. Для лучшего результата можно также проложить дно формочки пергаментом. Накройте тесто пленкой или полотенцем и дайте постоять еще 30 минут.

Выпекайте хлеб при 170°C в течение 30 минут. Если верх хлеба начнет слишком быстро подрумяниваться, откройте дверцу духовки и накройте верх фольгой.

После выпечки смажьте горячий хлеб растопленным сливочным маслом и дайте ему полностью остыть.

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