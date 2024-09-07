Чтобы сделать мягкий хлеб с хрустящей корочкой, нужно знать несколько простых, но полезных хитростей, о чем сообщает в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты:
- 350 г муки
- 160 г теплой воды
- 6 г сухих дрожжей
- 1 ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 1 яйцо
- 40 г мягкого сливочного масла
Приготовление:
В отдельные миски поместите муку, дрожжи, соль, сахар и в другую воду, яйцо. Затем смешайте их вместе и замесите тесто. Оставьте его на 15 минут.
Добавьте мягкое сливочное масло и тщательно вымесите тесто. Этот процесс может занять около 10 минут. Накройте тесто и оставьте подходить на 1 час в теплом месте.
После того как тесто подошло, обомните его и разделите на 3 равные части. Каждую часть тонко раскатайте и сверните в рулет.
Выложите сформированные рулеты в смазанную маслом форму. Для лучшего результата можно также проложить дно формочки пергаментом. Накройте тесто пленкой или полотенцем и дайте постоять еще 30 минут.
Выпекайте хлеб при 170°C в течение 30 минут. Если верх хлеба начнет слишком быстро подрумяниваться, откройте дверцу духовки и накройте верх фольгой.
После выпечки смажьте горячий хлеб растопленным сливочным маслом и дайте ему полностью остыть.
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