Несмотря на то, что нагетсы и так сырные, сырный соус в качестве дополнения к закуске совсем не портит блюдо, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

рецепт, скриншот Инстаграм

Ингредиенты для наггетсов:

  • 3 плавленых сырка
  • 2 яйца
  • 4 ст. л. муки
  • Соль и перец по вкусу
  • 1/2 ч. л. сухого чеснока
  • 1/3 ч. л. итальянских трав или орегано
  • 100 г панировочных сухарей (если они безвкусные, добавьте соль, сухой чеснок и паприку)

Приготовление наггетсов:

Плавленые сырки нарежьте кубиками. В одной миске взбейте яйца с солью, перцем, сухим чесноком и итальянскими травами. В другую миску поместите муку, а в третью — панировочные сухари. Обмакните кусочки сыра в муку, затем в яичную смесь, и обваляйте в панировочных сухарях. Жарьте наггетсы на разогретом масле.

Ингредиенты для сырного соуса:

  • 100 мл молока
  • 130 г плавленого сыра чеддер
  • 15 г сливочного масла
  • 1/3 ч. л. сухого чеснока
  • 1/3 ч. л. куркумы

Приготовление соуса:

В небольшой кастрюле нагрейте молоко на слабом огне. Добавьте плавленый сыр чеддер и сливочное масло. Постоянно размешивайте, пока сыр полностью не растает. Добавьте сухой чеснок и куркуму, продолжайте размешивать до однородности.

Как только соус станет гладким, выключите огонь. Чтобы избежать образования пленки, накройте соус пищевой пленкой в контакт.

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