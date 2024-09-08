Несмотря на то, что нагетсы и так сырные, сырный соус в качестве дополнения к закуске совсем не портит блюдо, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».
Ингредиенты для наггетсов:
- 3 плавленых сырка
- 2 яйца
- 4 ст. л. муки
- Соль и перец по вкусу
- 1/2 ч. л. сухого чеснока
- 1/3 ч. л. итальянских трав или орегано
- 100 г панировочных сухарей (если они безвкусные, добавьте соль, сухой чеснок и паприку)
Приготовление наггетсов:
Плавленые сырки нарежьте кубиками. В одной миске взбейте яйца с солью, перцем, сухим чесноком и итальянскими травами. В другую миску поместите муку, а в третью — панировочные сухари. Обмакните кусочки сыра в муку, затем в яичную смесь, и обваляйте в панировочных сухарях. Жарьте наггетсы на разогретом масле.
Ингредиенты для сырного соуса:
- 100 мл молока
- 130 г плавленого сыра чеддер
- 15 г сливочного масла
- 1/3 ч. л. сухого чеснока
- 1/3 ч. л. куркумы
Приготовление соуса:
В небольшой кастрюле нагрейте молоко на слабом огне. Добавьте плавленый сыр чеддер и сливочное масло. Постоянно размешивайте, пока сыр полностью не растает. Добавьте сухой чеснок и куркуму, продолжайте размешивать до однородности.
Как только соус станет гладким, выключите огонь. Чтобы избежать образования пленки, накройте соус пищевой пленкой в контакт.
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