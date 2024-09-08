Сырная закуска с сырным соусом подойдет для застолья с близкими друзьями и хорошо сочетается с другими легкими перекусами.

Несмотря на то, что нагетсы и так сырные, сырный соус в качестве дополнения к закуске совсем не портит блюдо, делится в Инстаграм кулинар и фудблогер «Anny cooking».

Ингредиенты для наггетсов:

3 плавленых сырка

2 яйца

4 ст. л. муки

Соль и перец по вкусу

1/2 ч. л. сухого чеснока

1/3 ч. л. итальянских трав или орегано

100 г панировочных сухарей (если они безвкусные, добавьте соль, сухой чеснок и паприку)

Приготовление наггетсов:

Плавленые сырки нарежьте кубиками. В одной миске взбейте яйца с солью, перцем, сухим чесноком и итальянскими травами. В другую миску поместите муку, а в третью — панировочные сухари. Обмакните кусочки сыра в муку, затем в яичную смесь, и обваляйте в панировочных сухарях. Жарьте наггетсы на разогретом масле.

Ингредиенты для сырного соуса:

100 мл молока

130 г плавленого сыра чеддер

15 г сливочного масла

1/3 ч. л. сухого чеснока

1/3 ч. л. куркумы

Приготовление соуса:

В небольшой кастрюле нагрейте молоко на слабом огне. Добавьте плавленый сыр чеддер и сливочное масло. Постоянно размешивайте, пока сыр полностью не растает. Добавьте сухой чеснок и куркуму, продолжайте размешивать до однородности.

Как только соус станет гладким, выключите огонь. Чтобы избежать образования пленки, накройте соус пищевой пленкой в контакт.

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