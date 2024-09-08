Пока идет сезон овощей, обязательно попробуйте приготовить такой салат из маринованных перцев и баклажанов, он получается невероятно вкусным.

В этот раз шеф-повар Валентина Кущ у себя в Instagram поделилась с украинцами рецептом оригинального салата из маринованных баклажанов, перца и моркови.

Для салата из маринованных перцев и баклажанов нам понадобятся:

баклажаны – 2 шт.

перец сладкий – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

петрушка

соль

растительное масло для жарки

чеснок – 2-3 зуб.

По желанию также можно добавить кинзу и немного острого перца.

Для заправки берем:

уксус (винный) – 1 ст.л.

вода – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

соль – щепотка

Баклажаны нарезаем кружками, хорошо подсаливаем и даем немного постоять, чтобы из них вышла лишняя влага и горечь.

Лук нарезаем, перьями, сладкий перец – соломкой, а морковь натираем на терке для моркови по-корейски. Лук с перцем и морковью быстро обжариваем, буквально несколько минут, чтобы они оставались сырыми, потому что они еще будут мариноваться.

Из баклажанов убираем лишнюю влагу салфетками, а затем также быстро обжариваем их с обеих сторон на небольшом количестве растительного масла, тоже не до готовности.

Смешиваем обжаренные овощи, добавляем мелко нарезанную зелень, измельченный чеснок, а также заправляем маринадом (просто смешиваем уксус и воду с сахаром и солью до растворения).

Перемешиваем все и на два часа отправляем в холодильник. После этого достаем, снова перемешиваем и снова ставим в холодильник на два часа. И все, закуска готова.

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