В этот раз шеф-повар Валентина Кущ у себя в Instagram поделилась с украинцами рецептом оригинального салата из маринованных баклажанов, перца и моркови.
Для салата из маринованных перцев и баклажанов нам понадобятся:
- баклажаны – 2 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук репчатый – 1 шт.
- петрушка
- соль
- растительное масло для жарки
- чеснок – 2-3 зуб.
По желанию также можно добавить кинзу и немного острого перца.
Для заправки берем:
- уксус (винный) – 1 ст.л.
- вода – 1 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- соль – щепотка
Баклажаны нарезаем кружками, хорошо подсаливаем и даем немного постоять, чтобы из них вышла лишняя влага и горечь.
Лук нарезаем, перьями, сладкий перец – соломкой, а морковь натираем на терке для моркови по-корейски. Лук с перцем и морковью быстро обжариваем, буквально несколько минут, чтобы они оставались сырыми, потому что они еще будут мариноваться.
Из баклажанов убираем лишнюю влагу салфетками, а затем также быстро обжариваем их с обеих сторон на небольшом количестве растительного масла, тоже не до готовности.
Смешиваем обжаренные овощи, добавляем мелко нарезанную зелень, измельченный чеснок, а также заправляем маринадом (просто смешиваем уксус и воду с сахаром и солью до растворения).
Перемешиваем все и на два часа отправляем в холодильник. После этого достаем, снова перемешиваем и снова ставим в холодильник на два часа. И все, закуска готова.
Последние новости Украины:
Маринованные помидоры без кожуры: гениальный рецепт от победителя "Мастер Шеф".
Рецепт идеального плова от звезды "Мастер Шеф": всегда вкусный и рассыпчатый.
Быстрые маринованные кабачки: рецепт вкусной закуски за считанные минуты.