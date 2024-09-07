Гороскоп Таро по одной карте для всех знаков зодиака на 7 сентября.

Вашему вниманию предлагается гороскоп на одной карте Таро для всех знаков зодиака на 7 сентября с прогнозом с использованием нумерологии и астрологии.

Пришло время создать что-то новое, поскольку мы отдаляемся от Новолуния.

Что принесет этот день вашему знаку зодиака? Читайте дальше.

Расклад Таро на одну карту по знаку зодиака на 7 сентября:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая

Возможности могут не сработать по плану, и это не обязательно плохо.

За кулисами работают силы, помогающие идеально свести все воедино.

Сосредоточьтесь на чем-то другом, пока ждете. Не беспокойтесь ни о чем. Хорошие вещи приходят к вам, но в свое время.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Вы усердно работаете, чтобы узнать что-то новое, и даже если в конечном итоге вы задаетесь вопросом, стоит ли это того или нет, так и будет.

Предай свои чувства! Сосредоточься на цели.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Шестерка Кубков

Да, было бы так здорово вернуть все как было. Но тогда бы ты не стал тем человеком, которым являешься сейчас.

Вы прошли так далеко. Посмотрите на ценность этого опыта. Он сделал вас сильнее.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая

Вы готовы к гораздо большему. Вот почему вам не терпится начать это путешествие.

Слишком долго держали все в себе. Вам не нужно защищать себя от неизвестности. Вы готовы к встрече с ней.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Десятка Кубков

Вас окружают хорошие друзья и люди, которые вас обожают. Чувствуете, что сейчас этого не происходит?

Так и будет. Представьте это в своей жизни. Это то, чего вы заслуживаете, будучи таким добрым другом.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая

Не все захотят спорить с вами прямо сейчас. Вы можете казаться таким послушным и милым, но очевидно, что в глубине души вы боец.

Ваши границы четки, и если вы их защищаете, они не будут нарушены.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая

Сейчас вы уязвимы, и вы пойдете против своего лучшего суждения. Вы можете не хотеть этого делать, но риск есть.

Будьте сильны, Весы. Не совершайте ошибку, не доверяя себе. Неуверенность в себе не означает, что страх реален.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Девятка Пентаклей

С людьми бывает трудно иметь дело. Не торопись. Не реагируй. Дай им увидеть, какова жизнь в твое отсутствие.

Возможно, тоска по тебе — это тот урок, который им сейчас нужен.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая

Если возможность не для вас, не пользуйтесь ею. Вы можете помешать человеку, которому она предназначена.

Вам не обязательно говорить "да", потому что вас попросили. Иногда сказать "нет" - это такое же благословение.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернутая

Вы думали, что хотите этого, но теперь это не так.

Вам не нужно объяснять, почему вы изменили свое мнение.

Достаточно сказать, что это не для вас, и отказаться. Им не нужно давать вашего разрешения. Это ваша жизнь.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Суд, перевернутая

Не всех, кто делает что-то не так, ловят. Иногда плохие люди действительно уходят от ответственности за то, что они сделали.

Не твое дело мстить. Лучше просто позволить вселенной продолжить то, что закон не справился.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая

Изменения, с которыми вы столкнулись, закончились. Пришло время праздновать и быть благодарным за то, что ждет вас в будущем.

У вас будет так много времени, чтобы заняться тем, что вам нравится. С нетерпением ждите следующую главу вашей жизни.

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