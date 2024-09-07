В Украине внедряют новые «умные» газовые счетчики, которые будут автоматически передавать данные и помогут потребителям прогнозировать потребление и уменьшить расходы.

В Украине вводится новая система учета газа с использованием современных технологий. Инновационные счетчики избавят потребителей от необходимости передавать показы вручную и позволят прогнозировать потребление газа. Об этом сообщает Vodafone.

Новые «умные» счетчики газа

Внедрение системы Умного учета газа (Smart gas metering) сделает взаимодействие между потребителями и поставщиками газа более простым и эффективным. Это поможет не только предусматривать объем потребления, но и оптимизировать финансовые затраты и распределение ресурсов.

Такой подход облегчит процесс мониторинга и выставления счетов, минимизирует риск ошибок, снизит затраты на обслуживание счетчиков и повысит общую энергоэффективность. Кроме того, новые счетчики потребляют очень мало энергии, что позволяет им работать от батареек несколько лет без частых замен.

Интересно, что жителям Винницы установят газовые счетчики Pietro Fiorentini, которые будут автоматически передавать данные в центральную систему учета.

Кто занимается разработкой новых счетчиков

Разработкой и внедрением новых устройств занимаются компании Vodafone, БТК-Центр Комплект, ООО Компания Лиана, а также оператор ГРС Винницкой области, ООО Газпостачсервис.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцы будут обналичивать по новым правилам.

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