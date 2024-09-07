Жители прифронтовых территорий имеют право на финансовую помощь для подготовки к отопительному сезону. Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснило, как получить средства на приобретение твердого топлива.
По информации прессслужбы Минреинтеграции, правительственное постановление "Об утверждении Порядка оказания единовременного денежного пособия населению в течение отопительного сезона 2024/25 года на приобретение твердого печного бытового топлива" определяет порядок выплат.
Финансовую помощь в размере 21 тысяч гривен на домохозяйство в течение всего отопительного сезона 2024-2025 года могут получить жители, проживающие в пределах десятикилометровой зоны от границы с Россией или линии столкновения.
Помощь оказывается для общин в девяти областях:
- Сумская
- Харьковская
- Херсонская
- Луганская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Запорожская
- Николаевская
- Черниговская
Программа финансовой помощи реализуется при поддержке международных организаций, в частности, УВКБ ООН. Общий бюджет гуманитарного проекта составляет 1,2 миллиарда гривен.
Минреинтеграция обнародовала инфографику с детальным алгоритмом получения денежной помощи на покупку твердого топлива.
Ранее Politeka также писала о том, что украинцы будут обналичивать по новым правилам.
Читайте также:
Это вкуснее окрошки: звезда "Мастер Шеф" дала простой рецепт холодного супа
Идеальное сочетание: рецепт оригинального салата с морковью по-корейски и грибами
Готовьте с разными начинками: простой рецепт галеты от победительницы "Мастер Шеф" Глинской