Жители девяти прифронтовых областей могут получить 21 тысячу гривен на подготовку к отопительному сезону, согласно новой правительственной программе помощи.

Жители прифронтовых территорий имеют право на финансовую помощь для подготовки к отопительному сезону. Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий разъяснило, как получить средства на приобретение твердого топлива.

По информации прессслужбы Минреинтеграции, правительственное постановление "Об утверждении Порядка оказания единовременного денежного пособия населению в течение отопительного сезона 2024/25 года на приобретение твердого печного бытового топлива" определяет порядок выплат.

Финансовую помощь в размере 21 тысяч гривен на домохозяйство в течение всего отопительного сезона 2024-2025 года могут получить жители, проживающие в пределах десятикилометровой зоны от границы с Россией или линии столкновения.

Помощь оказывается для общин в девяти областях:

Сумская

Харьковская

Херсонская

Луганская

Донецкая

Днепропетровская

Запорожская

Николаевская

Черниговская

Программа финансовой помощи реализуется при поддержке международных организаций, в частности, УВКБ ООН. Общий бюджет гуманитарного проекта составляет 1,2 миллиарда гривен.

Минреинтеграция обнародовала инфографику с детальным алгоритмом получения денежной помощи на покупку твердого топлива.

Ранее Politeka также писала о том, что украинцы будут обналичивать по новым правилам.

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