Сила существует в числах, а также в отдельном человеке - это сообщение и тема с 9 по 15 сентября 2024 года для всех знаков Зодиака.

Прежде чем мы рассмотрим однокарточное чтение Таро для каждого знака зодиака, вот общие сообщения для всех.

У нас есть Тройка Кубков, Четверка Пентаклей, Император, подчеркивающие необходимость сосредоточиться на любви и отношениях на этой неделе.

Гороскоп Таро на неделю для вашего знака зодиака на 9-15 сентября 2024 года:

Овен: Двойка Жезлов

Двойка Жезлов напоминает вам, что не в ваших интересах импульсивно бросаться вперед с новой идеей. Не все идеи хороши, и некоторые мысли могут быть предшественниками великих целей. Проверьте, что хорошо, чтобы увидеть, что сработает, а что нет. Сделайте паузу и спланируйте.

Вы поймете, что вам нужно сделать, чтобы максимально эффективно использовать свои ресурсы и время. Прочтите технику ментальных карт , чтобы перенести свое вдохновение на бумагу, а затем отталкивайтесь от этого.

Телец: Пятерка Пентаклей

Телец, у вас есть предостерегающая карта для вас — Пятерка Пентаклей . Она призывает вас не позволять социальным сетям или социальному давлению (в реальной жизни) убедить вас покупать вещи, соответствующие определенной демографической группе или стереотипу.

У вас есть роскошный автомобиль, который ломается каждые несколько недель? Если предметы роскоши привлекают только энергетических вампиров, пришло время спросить себя, способствуют ли они чему-то существенному или долгосрочному. Если ответ в некоторых случаях да, это нормально. Если ответ нет, пришло время перемен.

Близнецы: Шестерка Пентаклей

Близнецы, Шестерка Пентаклей может вас неправильно раздражать, потому что она требует от вас ужесточить вашу социальную жизнь. Вместо того, чтобы переходить из одного социального круга в другой, вам следует выбрать одну группу друзей, с которой вы будете строить позитивные воспоминания. Независимо от того, ведете ли вы себя добрее или менее осуждающе, будьте светом, на который другие надеются в мире.

Шестерка Пентаклей — это карта даяния и получения. Так что если вы заметили вокруг себя тревожное поведение или чувствуете, что с вами несправедливо обращаются или причиняют вам вред, сделайте шаг назад и попробуйте еще раз в другом кругу. В конце концов вы найдете свое духовное племя.

Рак: Семерка Жезлов

Рак, карта Таро для вас на этой неделе — Семерка Жезлов . Она призывает вас не сдаваться и не позволять хулиганам вытеснять вас с игрового поля. Вы необычны в своих способностях и имеете уникальный взгляд на мир в областях, в которых вы экспертны. Пусть это направит вас на вашем пути.

Если агрессивность конкурентов или тех, кто желает вам провала, становится чрезмерной, дайте отпор самым быстрым и самым мудрым способом. У вас есть полное право блистать в мире, как и у всех остальных. Не позволяйте укорениться дискриминационным или нетерпимым убеждениям относительно вашего пола, цвета кожи, культурного происхождения и многого другого. Пришло время стать своим собственным лучшим другом!

Лев: Семерка Кубков

Лев, карта Таро для тебя на этой неделе — Семерка Кубков . Она напоминает тебе, что у тебя больше вариантов и возможностей, чем ты осознаешь. Так что остановись и обдумай их все. Ведение дневника может помочь привести мысли в порядок и сделать твои истинные приоритеты более очевидными.

Некоторые из вас также могут упускать возможности из-за обусловленных убеждений о том, на что вы способны, а на что нет, или из-за социального давления и элитарности. Вы выиграете от написания своей судьбы, так что рискните сами!

Дева: Туз Жезлов

Дева, карта Таро для вас на этой неделе — Туз Жезлов. Она говорит об усилиях, упорстве и удивительной внутренней силе, которой вы обладаете. Вы можете направить все это в новое начинание или текущее начинание. Затем наблюдайте, как происходит что-то магическое или необычное.

Как вы можете знать, из чего вы сделаны, если вы никогда не позволяете себе быть выдающимся? Некоторые из вас могут начать новые отношения на этой неделе. Просто убедитесь, что это не просто перегретая физическая связь, маскирующаяся под душевную связь. Вы можете почувствовать разочарование, когда поймете, что это была не родственная душа, а кармический цикл.

Весы: Сила

Сила — это карта Таро Старшего Аркана, призывающая вас не позволять стереотипам о силе заставить вас думать или верить, что вы не сильны. Человеческий дух может проявлять этот характер многими способами, будь то яростная защита своих детей, протягивание руки помощи соседу-инвалиду или пожилому человеку, пожарный, горный спасатель, спортсмен или что-то еще.

Вы можете определить, что для вас значит сила, даже если это просто сила, которая помогает выживать в самые темные времена. Пришло время написать свою судьбу и стать своим образцом для подражания.

Скорпион: Луна

Скорпион, карта Таро для вас на этой неделе — это карта Старшего Аркана — Луна. Она говорит о смятении и эмоциональном потрясении, возможно, даже вызванном отношениями, которые дергают ваши сердечные струны, а затем топчут их.

Вам предлагается заземлить себя с помощью техник осознанности, таких как медитация или сфокусированное дыхание. Это позволит вам глубже связать себя с интуицией и поможет вам видеть сквозь дым и зеркала. Доверьтесь себе! Следуйте зову и пути своей души.

Стрелец: Король Пентаклей

Стрелец, карта Таро для вас на этой неделе превосходна — Король Пентаклей. Подобно могучему дубу, он призывает вас оставаться крепкими и стойкими. Необычайные высоты могут быть достигнуты только тогда, когда фундамент крепок и устойчив.

Итак, где бы вы ни находились на своем жизненном пути, вы будете процветать с верой в себя и свои способности. Король Пентаклей также призывает вас заботиться о своих инвестициях и строить империю на Земле.

Козерог: Королева Жезлов

Козерог, карта Таро для вас на этой неделе — Королева Жезлов. Она напоминает вам, что, несмотря на то, что вы земной знак, внутри вас есть гораздо больше, чем просто земля. Взгляд на вашу натальную карту может показать, что там еще есть. Так что не позволяйте стереотипам сдерживать вас.

Вам не нужно быть просто устойчивым и крепким типом. Вы можете быть динамичным, смелым, стратегическим и быстрым. Выбирайте свое приключение и свой путь. Решение за вами и только за вами.

Водолей: Тройка Пентаклей

Водолей, карта Таро для вас на этой неделе — Тройка Пентаклей. Это карта сотрудничества и командной работы. Так что, если вы в команде и работаете над чем-то монументальным или значительным, это знак того, что всем вам (или по крайней мере вам) нужно отложить свои планы в сторону и больше думать с точки зрения общей цели.

В конце концов, в этом есть что-то и для вас; иначе зачем бы вам захотелось присоединиться к этой команде? Если последнее предложение внезапно заставило вас похолодеть, как будто вы оказались не в той команде, ваш посыл — найти правильную, чтобы ваши усилия и результат были хорошо согласованы.

Рыбы: Пятерка Пентаклей

Карта Таро «Пятерка Пентаклей» предостерегает вас от чрезмерных трат, особенно если вас увлекают красивые вещи или предметы для хобби, будь то принадлежности для творчества, коллекционные карты или мешки с пряжей.

Спросите себя, сколько вам нужно, чтобы почувствовать радость. Если ответ — у вас более чем достаточно, то пришло время быть более осознанным и не позволять давлению со стороны сверстников или социальным сетям заставить вас чувствовать себя определенным образом. Если ответ — у вас недостаточно, чтобы быть счастливым или в мире, то пришло время мыслить более креативно и придумать план игры, чтобы получить больше ресурсов, денег или возможностей, которые позволят вам (и вашей семье) быть счастливыми и в мире.

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