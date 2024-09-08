В еженедельных гороскопах задействованы мощные силы, включая несколько ретроградов внешних планет, которые держат всех в своих тисках.

Тем не менее, пять знаков зодиака имеют лучший астрологический прогноз на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года.

1. Рак

Лучшие знаки зодиака, с которыми Ракам стоит общаться на этой неделе: Овен и Лев

Лучший день недели для Рака: 13 сентября.

Рак, гороскоп на эту неделю посвящен исследованию за пределами зоны комфорта, изучению нового и продвижению к более светлому, более мирному и благословенному будущему. Вас интуитивно подтолкнут туда, куда вам нужно идти, тем самым преобразив вашу жизнь.

Вторая половина недели будет для вас еще более мощной — любая поставленная вами цель будет воплощена. Поэтому убедитесь, что вы не сосредотачиваетесь на негативных мыслях или страхах, поскольку они тоже могут сбыться! Позвольте своему сердцу вести вас, независимо от того, едите ли вы любимое блюдо в день читинга, пересматриваете ли любимый фильм или просто отмокаете в ванне с хорошей музыкой на заднем плане.

2. Скорпион

Лучший знак зодиака для общения со Скорпионом: Лев

Лучший день недели для Скорпиона: 13 сентября.

Скорпион, гороскоп на эту неделю смел и готов воплотить ваши желания в жизнь. Будьте внимательны, проживая свои дни! Первая половина недели призывает вас быть смелыми и уверенными в себе. Таким образом, вы превзойдете свои самые смелые мечты и ожидания от себя. Это ваше космическое благословение.

Вторая половина недели будет более расслабляющей, но она также предоставит возможности для роста и углубления связей в романтической сфере или в отношениях с семьей и близкими друзьями. Выберите то, что для вас важно, и усердно работайте над этим.

3. Овен

Лучший знак зодиака для Овна: Рыбы

Лучший день недели для Овна: 12 сентября.

Овен, гороскоп на эту неделю — это то, что вы знаете, из чего сделаны, а затем шагаете вперед с обновленной силой и верой в себя. Первая половина недели предоставит вам возможности избавиться от страхов и написать свою судьбу. У вас также может быть шанс достичь нового уровня и более высокой стратосферы. Однако вторая половина недели будет более интровертной. Вместо общения уделяйте больше времени личным занятиям. Ведение дневника и предоставление волю своей творческой стороне также принесут вам пользу.

4. Телец

Лучший знак зодиака для Тельца: Рак

Лучший день недели для Тельца: 10 сентября.

Телец, пришло время раскрыть свои таланты и довериться духу уверенности! Первая половина этой недели призывает вас быть активными и более общительными. Это откроет новые двери и принесет новые возможности. Многие из вас расширят свой круг общения и узнают о многих интересных вещах, наслаждаясь новыми приключениями.

Однако вторая половина призывает вас быть более внимательными, взаимодействуя с людьми. Будьте более щедрыми и добрыми везде, где это возможно. Будьте светом, который приносит надежду, даже если вы можете помочь только одному человеку. Это окажет сильное волновое воздействие на вашу жизнь. Каждая капля создает океан.

5. Рыбы

Лучший знак зодиака для общения с Рыбами: Водолей

Лучший день недели для Рыб: 9 сентября.

Рыбы, гороскоп на эту неделю посвящен исцелению и возвышению себя. Вам настоятельно рекомендуется быть более замкнутыми, чем обычно, и сосредоточиться на незалеченных ранах, которые могут потребовать вашего внимания.

Задача будет сложной и, возможно, не будет выполнена за одну неделю, но она существенно повлияет на ваше будущее, особенно убрав блоки на пути к вашей удаче. Вторая половина недели призывает вас перевернуть сценарий и стать более общительным. Все, чему вы научились в первой половине, сделает вас более уверенными и уверенными в себе.

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